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"Только не говорите Вакарчуку": Зеленский раскрыл двух любимчиков в шоу-бизнесе

Кристина Трохимчук
11 июня 2026, 17:47
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Президент Украины рассказал, чью музыку слушает в свободное время.
Святослав Вакарчук - любимый певец Владимира Зеленского
Святослав Вакарчук - любимый певец Владимира Зеленского / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Святослав Вакарчук, t.me/V_Zelenskiy_official

Вы узнаете:

  • Владимир Зеленский назвал любимых артистов
  • Кого президент слушает перед сном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об артистах, творчество которых слушает в свободное время. Как сообщает Главком, Зеленский не сразу решился раскрыть свои музыкальные предпочтения.

По словам президента, он не хотел рассекречивать любимых украинских артистов, чтобы не обидеть тех, кого он не упомянет. Но даже в такой ситуации выход нашелся — Зеленский назвал певца, любовь к которому никого не обидит.

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Святослав Вакарчук получает награду от Владимира Зеленского
Святослав Вакарчук получает награду от Владимира Зеленского / фото: instagram.com, Святослав Вакарчук

"Я люблю "Океан Ельзи", честно. Только не говорите Вакарчуку. Но правда — у нас очень много разных талантов. Я называю Вакарчука, потому что никто не обидится, что я назвал Вакарчука. Есть действительно молодые и очень талантливые, а может, и талантливее, чем Вакарчук. Но точно никто так не обидится", — высказался Владимир Александрович.

Еще один фаворит президента — пуэрториканский певец Bad Bunny. Также он поделился, что слушает музыку на разных онлайн-платформах в основном перед сном.

Зеленский
Что слушает Владимир Зеленский / фото: t.me/V_Zelenskiy_official ​

"Я никогда не думал, что я, например, Bunny послушаю с таким удовольствием", — признался Владимир Зеленский.

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Ранее Главред сообщал, что певец Филипп Киркоров стал объектом хейта и шуток после неудачной ринопластики. Артист прервал молчание и впервые прокомментировал свой новый облик, рассказав про свой новый нос и поделившись разочарованием.

Также Тарас Тополя признался, что к новым серьезным отношениям пока не готов. При этом музыкант отметил, что после развода сразу же почувствовал повышенный интерес со стороны девушек, но пока не собирается вступать в долгосрочные отношения.

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О персоне: Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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