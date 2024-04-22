"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

Актер-путинист Борис Галкин сказал, что Алла Пугачева ведет игру "с духом гнильцы".

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Борис Галкин "наехал" на Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский актер Борис Галкин, который поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину, никак не может пережить, что Алла Пугачева публично осудила террористический режим Кремля и уехала жить в Израиль.

Путинист считает, что в поведении певицы нет сострадания и понимания того, что происходит в мире, сообщают росСМИ.

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"Это очень плохая игра — та, что ведет Пугачева. Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов, когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь", — сказал Галкин.

Добавим, это уже не впервые Борис Галкин высказывается в сторону Пугачевой в стиле зомбированных телевизором жителей страны-оккупанта.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее. Также Лолита высказала свое мнение о Пугачевой, которая публично осуждает террористическую политику Кремля, и заступилась за нее.

А также недавно София Ротару поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием, хотя их всегда считали соперницами на сцене. Поклонники посчитали, что таким образом Ротару пошла на примирение с Пугачевой.

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