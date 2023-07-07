Рыжуля: в сеть попали фото подросшей дочери Гарри и Меган

Принцесса Лилибет редко попадает на кадры, которые становятся публичными.

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Принц Гарри и Меган Маркл не часто показывают своих детей / ua.depositphotos.com

Опальный принц Гарри попался на глаза папарацци. Так, селебрити был замечен во вторник на параде в честь Четвертого июля в городе Монтесито, штат Калифорния.

Герцог Сассекский, одетый небрежно в джинсы, зеленую рубашку и бейсболку, был занят своей дочерью, принцессой Лилибет, пишет Page Six.

Двухлетняя девочка выглядела очаровательно в платье с цветочным принтом, белых носках до колен и красных туфлях.

видео дня

Фото девочки можно посмотреть тут:

Ее рыжие волосы были собраны в смешные хвостики.

Вскоре после этого в кадре появилась Меган Маркл и четырехлетний сын принц Арчи.

Парад, посвященный независимости Америки от родственников Гарри, был не первым, на котором его фотографировали.

Два года назад Гарри был сфотографирован на параде Четвертого июля в Вайоминге вместе с Маркл и Арчи.

Напомним, ранее Королевская семья в очередной раз оскорбила принца Гарри и Меган Маркл, публично проигнорировав 2-й день рождения их дочери принцессы Лилибет в воскресенье.

Ранее также свежекоронованный Чарльз III, который официально стал новым королем Великобритании, неожиданно расчувствовался во время церемонии коронации.

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