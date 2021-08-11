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Руководство Софийского заповедника намекнуло, что разрешение на гонку может быть поддельным

11 августа 2021, 12:44

Руководитель заповедника рассказала о последствиях гонок на Софийской площади.

Гонки на Софийской площади
Гонки на Софийской площади / Прокуратура Киева

Утром 10 августа иностранные гонщики с компанией Red Bull и с участием Alyona Alyona устроили дрифтовые гонки в самом сердце Киева - на Софийской площади.

После того, как съемки закончились, площадь осталась в плачевном состоянии, но убирать ее никто не спешил. Видео создателей и просто прохожих вызвало ярость украинцев, которые раскритиковали и организатора и репершу. Но вопрос ликвидации последствий остается открытым.

Как сообщила генеральный директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская Громадському, на очистку площади уйдет около трех дней.

"Сейчас на площади работают и коммунальщики, и клининговые компании, но очень тяжело это отмывается. В цивилизованном мире таких запросов в местные администраций не поступало бы. Люди должны понимать, на какой площади они претендуют на такой "досуг". Эта площадь видела Владимира Крестителя с женой Анной Порфирородной, Ярослава Мудрого и его дочерей, которые стали королевами трех европейских стран, Богдана Хмельницкого, Пилипа Орлика, Ивана Мазепу и тому подобное. Проводить то, что сегодня произошло - это надо быть вообще безбашенным, без элементарной культуры и образования. Это место святое, это место, где зародилась наше государство", - заявила она.Читайте такжеПосле открытия уголовного дела организаторы гонки в центре Киева запросили прощения у властей

Женщина добавила, что в Киеве же есть много мест, где можно было бы провести такое мероприятие, причем без каких-либо препятствий. Также женщина еще раз подчеркнула, что в заповедник не поступали никакие запросы.

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"Я думаю, что даже письмо, которым апеллирует КГГА, было сделано на скорую руку, задним числом, когда уже все произошло. В КГГА компании отказали, а отказать компании могли только на основе нашего письма. А к нам никто не обращался", - добавила глава заповедника.

Alyona Alyona решительно сняла с себя ответственность за участие в дрифте, и заявила, что компания заверила ее в том, что все предусмотрено и договорено.

Полиция завела уголовное дело из-за скандальной гонки. Прокуратура уже изъяла автомобили со скандальной гонки.

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