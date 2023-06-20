УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Розовые меха, кожа, короткие ноги: Тина Канделаки и ее антистиль

Алена Кюпели
20 июня 2023, 12:45 обновлено 20 июня, 12:56
97
Тина Канделаки хочет быть красивой и стильной, но у нее не выходит.
Тина Канделаки
Тина Канделаки любит выставить свой живот / Instagram

Российская телеведущая, путинистка Тина Канделаки, которая славится своей ненавистью к Украине и умением вести пропагандистские речи, также популярна в некоторых кругах, благодаря своему неумению одеваться и выглядеть элегантно и красиво.

Тина Канделаки и ее
Тина Канделаки и ее "образы" / Instagram/tinakandelaki

На ее безвкусные образы не раз обращала внимание российская журналистка Ксения Собчак. Журналистка, которая строит из себя либералку, не упускает возможности подколоть свою бывшую подругу.

видео дня
Не стильная Канделаки и ее образы
Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Между тем, как такового стиля у Канделаки нет. По ее фото и светским выходам можно понять, что она любит кожу, натуральные меха, а также свой живот. Канделаки далека от мирового тренда - отказа от убийства животных, впрочем, как и от убийства людей в Украине.

Коренастая Канделаки идет не летящей походкой
Коренастая Канделаки идет не летящей походкой / Instagram/tinakandelaki
Не стильная Канделаки и ее образы
Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Она натягивает кожаные брюки, платья и юбку-карандаша на свои коренастые и короткие ноги и выглядит, как обтянутая в натуральную оболочку "Докторская". Несмотря даже на высокий каблук, ее образу не хватает вытянутости и легкости. В ярких платьях и юбках Канделаки выглядит приземленно.

Не стильная Канделаки и ее образы
Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Впрочем, можно уследить одну тенденцию - путинистка любит ярко-синий цвет, а также золотые аксессуары - пуговицы, пояса, броши. Как говориться, "по-багатому".

Не стильная Канделаки и ее образы
Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Еще одна фешн-фишка Канделаки - голый живот. Видимо, путинистка считает, что эта ее часть тела достойна восхищения и такой, чтобы быть выставленной на всеобщее обозрение. Да, с животом там все в порядке. Это и верно, ведь когда твоих детей рожают суррогатные матери, с животом обычно ничего и не происходит.

Не стильная Канделаки и ее образы
Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Стоит также добавить, что Канделаки активно покупает сумки известных брендов, а в ее руках маячит смартфон от Apple. Странно, ведь в террористической России есть наверняка фабрики по производству одежды, которые бы идеально украсили Канделаки и подошли бы ее фигуре и лицу.

Не стильная Канделаки и ее образы
Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Напомним, ранее Российская певица, путинистка, которая поддерживает убийства мирных жителей в Украине Валерия появилась на видео, где поздравила россиян с "днем победы", а также сообщила, что с "ними Бог".

Кроме того, Главред также писал о российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая ненавидит Украину и является потенциальным кандидатом для международного трибунала. Ведь кроме черного рта, она имеет еще и определенный образ. Она редко появляется на публике в красивой одежде и с распущенными волосами.

Вас также может заинтересовать:

Тина Канделаки
Реклама

Главное за день

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

11:51 Украина
ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

11:46 Украина
РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - Бабин

РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - Бабин

10:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:11

Дорофеева показала, как зацеловывает Кацурина

13:09

Легко задеть и обидеть: три самых добросердечных знака зодиакаВидео

13:02

Тимур Мирошниченко впервые показал, как выглядит его приемный сын

12:49

РФ надо "вырубить": как Украине защититься от новой агрессии Москвы – эксперт

12:45

Розовые меха, кожа, короткие ноги: Тина Канделаки и ее антистиль

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:22

Два действенных совета для спасения урожая: как защитить помидоры от фитофторы

12:21

Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делатьВидео

12:20

Головоломка, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды

11:59

Мечта каждого коллекционера: пластинки времен СССР, которые стоят кучу денег

Реклама
11:56

"РФ хочет казаться чокнутой": Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию

11:51

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

11:46

ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

11:33

Вперед, девочка: Дженнифер Лопес произвела фурор в платье украинского бренда

10:47

"Это девочка": мама Саакашвили назвала необычное имя своей внучки от Ясько

10:46

"Что у него с головой?": Гиркин в истерике набросился на Путина

10:25

Гороскоп на завтра 21 июня 2023: Ракам - стресс, Рыбам - пора к стоматологуВидео

10:15

Топ 10 авто для проката в 2023 году новости компании

10:00

РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - БабинЭксклюзив

09:59

"Это реально": Байден переживает из-за возможного удара ядеркой ПутинымВидео

09:49

Жара убьет урожай: как помочь помидорам пережить знойное лето

Реклама
08:56

Соседи обзавидуются: как ухаживать за баклажанами для суперского урожаяВидео

08:55

В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

08:28

"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

08:21

Только российская технология: что не так с "африканской миссией"мнение

07:48

Защитника не дождались двое детей и беременная жена: на фронте погиб боевой медик

07:41

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41

Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концертаВидео

06:45

РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": все, что известноВидео

06:30

Что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошарашил объяснениемВидео

06:11

Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсемнение

05:55

Как быстро и просто очистить память телефона: способы, о которых многие забыли

05:35

Гороскоп на июль 2023 для Раков: конфликт, увеличение доходов и новое начинаниеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 20 июня: что в этот день произошло и кого поздравлять

03:35

Готов встать в стойло: Жерар Пике женится на юной модели - СМИВидео

03:05

Как оживить пожелтевшие огурцы: гениальный лайфхак творит настоящие чудеса

02:35

"Зачем нам НАТО?": Украина может создать свой оборонительный союз - КочетковВидео

02:05

Все будут в восторге: что можно сделать из губок для мытья посуды

01:35

Тука пояснил, кто "вбрасывает" в оборот слухи о проблемах ПутинаВидео

00:45

Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи - такое сделает не каждаяВидео

00:10

"Значительно меньше, чем у россиян": Резников оценил потери Украины в войнеВидео

Реклама
19 июня, понедельник
23:29

"Будет очень жесткий поединок": Маляр рассказала о сложной ситуации на фронтеВидео

22:58

Мне нечего стыдиться: Соломко загнобили в сети, но запроданка ответила каждому

22:42

Уходят чтобы вернуться: какие знаки зодиака дружат со своими бывшими

22:20

После вступления в НАТО наших воинов будут бросать в горячие точки мира - КочетковВидео

21:28

Операция идет по плану: Залужный показал видео из передовых подразделений ВСУВидео

21:13

Хитрая оптическая иллюзия: только интеллектуалы найдут панду в толпе людей

21:07

Ургант поделился редким фото младшей дочери

20:21

Заградотряды РФ расстреливают в спину: пленный оккупант о "мясных штурмах"

20:19

"Наше племя стало больше": Джамала заинтриговала беременным фото

20:07

"Создаем отряд бессмертных": Буданов жестко потроллил вбросы РФ о его смертиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять