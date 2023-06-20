Тина Канделаки хочет быть красивой и стильной, но у нее не выходит.

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Тина Канделаки любит выставить свой живот / Instagram

Российская телеведущая, путинистка Тина Канделаки, которая славится своей ненавистью к Украине и умением вести пропагандистские речи, также популярна в некоторых кругах, благодаря своему неумению одеваться и выглядеть элегантно и красиво.

Тина Канделаки и ее "образы" / Instagram/tinakandelaki

На ее безвкусные образы не раз обращала внимание российская журналистка Ксения Собчак. Журналистка, которая строит из себя либералку, не упускает возможности подколоть свою бывшую подругу.

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Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Между тем, как такового стиля у Канделаки нет. По ее фото и светским выходам можно понять, что она любит кожу, натуральные меха, а также свой живот. Канделаки далека от мирового тренда - отказа от убийства животных, впрочем, как и от убийства людей в Украине.

Коренастая Канделаки идет не летящей походкой / Instagram/tinakandelaki

Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Она натягивает кожаные брюки, платья и юбку-карандаша на свои коренастые и короткие ноги и выглядит, как обтянутая в натуральную оболочку "Докторская". Несмотря даже на высокий каблук, ее образу не хватает вытянутости и легкости. В ярких платьях и юбках Канделаки выглядит приземленно.

Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Впрочем, можно уследить одну тенденцию - путинистка любит ярко-синий цвет, а также золотые аксессуары - пуговицы, пояса, броши. Как говориться, "по-багатому".

Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Еще одна фешн-фишка Канделаки - голый живот. Видимо, путинистка считает, что эта ее часть тела достойна восхищения и такой, чтобы быть выставленной на всеобщее обозрение. Да, с животом там все в порядке. Это и верно, ведь когда твоих детей рожают суррогатные матери, с животом обычно ничего и не происходит.

Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Стоит также добавить, что Канделаки активно покупает сумки известных брендов, а в ее руках маячит смартфон от Apple. Странно, ведь в террористической России есть наверняка фабрики по производству одежды, которые бы идеально украсили Канделаки и подошли бы ее фигуре и лицу.

Не стильная Канделаки и ее образы / Instagram/tinakandelaki

Напомним, ранее Российская певица, путинистка, которая поддерживает убийства мирных жителей в Украине Валерия появилась на видео, где поздравила россиян с "днем победы", а также сообщила, что с "ними Бог".

Кроме того, Главред также писал о российской пропагандистке Ольге Скабеевой, которая ненавидит Украину и является потенциальным кандидатом для международного трибунала. Ведь кроме черного рта, она имеет еще и определенный образ. Она редко появляется на публике в красивой одежде и с распущенными волосами.

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