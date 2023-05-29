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Ротару выступила в Черниговской области - зал громыхал от аплодисментов

Анна Подгорная
29 мая 2023, 21:27 обновлено 29 мая, 21:28
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Как и многие украинские артисты, Ротару отстаивает честь Украины на культурном фронте.
София Ротару, Аурика Ротару с семьей
Младшая сестра Софии Ротару Аурика Ротару ездит с благотворительными концертами по Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару с начала полномасштабной войны в Украине не показывается на публике и не дает концерты. Артистка даже какое-то время подвергалась критике за свое молчание, ведь свою благотворительную деятельность на нужды соотечественников не афишировала.

Однако концертную деятельность широко развернула ее младшая сестра, также певица Аурика Ротару. В социальных сетях она регулярно публикует фотоотчеты с концертов для военных и благотворительных выступлений.

Одно из таких недавно состоялось в Варве, Черниговской области, где Аурика Ротару вышла на сцену со своими коллегами-артистами. Роликом с выступления поделилась на своей странице в Facebook организатор и певица Татьяна Дяченко.

"Большое спасибо каждому, кто был на нашем концерте!!! Безмерно благодарна моим коллегам! Вместе с вами мы собрали и передали средства нашим военным! Это не большая сумма, но такая необходимая для поддержки наших ребят!!! Вместе мы сила!!! Вместе к победе!!!" - подписала видео она.

Смотрите видео ТСН - "София Ротару глазами своей семьи: что о певице рассказывают сестра, невестка и внук":

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре рф на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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