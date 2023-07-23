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Ротару отреагировала на удар россиян по Одессе

Алена Кюпели
23 июля 2023, 14:37 обновлено 23 июля, 14:58
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Певица София Ротару, которая долгое время выступала в Украине и России, поддерживает украинские корни.
Ротару, свеча
Ротару отреагировала на обстрел Одессы / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская эстрадная и поп-певица София Ротару отреагировала на подлый комбинированный удар оккупантами по Одессе, в результате которого был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

Как и ранее по аналогичным трагичным поводам она выложила пост в Instagram-stories в виде сострадательной картинки.

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София Ротару отреагировала на обстрел Одессы
София Ротару отреагировала на обстрел Одессы / Скриншот/Instagram/sofiarotaru.official

Отметим, что Ротару как правило всегда реагирует на обстрел оккупантами мирных украинских городов. Она открыто не заявляла о своей позиции, но явно переживает за Украину и осуждает действия российских оккупантов.

Напомним, в ночь на 23 июля террористическая Россия совершила еще одну комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет разного типа. Украинским силам ПВО удалось сбить 9.

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София Ротару
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