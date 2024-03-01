Россию исключили с конкурса "Мисс Мира": появились детали

Глава организационного комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова рассказала чудесную новость для Украины – россиянки не будут участвовать в международных конкурсах красоты, в "Мисс Мира 2023" в том числе.
Решение обьявил организационный комитет шоу из-за скандального и недопустимого поведения представительницы террористической России относительно украинки на "Мисс Европа 2024".
В 2022 году организаторы "Мисс Украина" уже пытались добиться решения, чтобы исключить страну-террориста Россию из международных конкурсов красоты, но ничего не получилось. Теперь уже окончательно принято решение, об этом сообщила Вероника Щипцова в Instagram.
"С началом войны в Украине, два года назад, мы обратились с письменной просьбой и видеообращением не допускать Россию ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми наш комитет сотрудничает. Благодаря Миссис Джулии Морли, наша София Шамия может чувствовать себя спокойно на "Мисс Мира 2023" и нести все сверхважные месседжи. Благодарны, что "Мисс Украина" София Шамия в этом году может шагать по сцене "Мисс Мира", не оглядываясь в предостережениях за свою безопасность и гордо, и громко говорить о поддержке Украины на международной арене", – заявила Щипцова.
Конкурс красоты "Мисс Мира"
Мисс Мира — проводимый ежегодно международный смотр красоты, старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в "большую четверку" конкурсов красоты наряду с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Вместе с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл", "Мисс Гранд Интернешнл" и "Мисс Супранешнл" включен сайтом "Глобальная красота" в "Большой шлем".
Добавим, Милена Мельничук рассказала, что травля началась еще до того, как она поехала на конкурс "Мисс Европа". Она говорит, что ей стали звонить и писать россияне, которые обзывали ее нацисткой и фашисткой.
Напомним, Ангелина Усанова, которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", рассказала о личной драме, которая чуть не привела ее к суициду.
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