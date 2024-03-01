Россию исключили с конкурса "Мисс Мира": появились детали

Представительницы России больше не будут принимать участие в международных конкурсах красоты.

https://stars.glavred.info/rossiyu-isklyuchili-s-konkursa-miss-mira-poyavilis-detali-10546460.html Ссылка скопирована

Россию исключили из конкурсов красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sfshamie/, instagram.com/miss_russia_org/

Глава организационного комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова рассказала чудесную новость для Украины – россиянки не будут участвовать в международных конкурсах красоты, в "Мисс Мира 2023" в том числе.

Решение обьявил организационный комитет шоу из-за скандального и недопустимого поведения представительницы террористической России относительно украинки на "Мисс Европа 2024".

В 2022 году организаторы "Мисс Украина" уже пытались добиться решения, чтобы исключить страну-террориста Россию из международных конкурсов красоты, но ничего не получилось. Теперь уже окончательно принято решение, об этом сообщила Вероника Щипцова в Instagram.

видео дня

"С началом войны в Украине, два года назад, мы обратились с письменной просьбой и видеообращением не допускать Россию ни к каким международным конкурсам красоты, с которыми наш комитет сотрудничает. Благодаря Миссис Джулии Морли, наша София Шамия может чувствовать себя спокойно на "Мисс Мира 2023" и нести все сверхважные месседжи. Благодарны, что "Мисс Украина" София Шамия в этом году может шагать по сцене "Мисс Мира", не оглядываясь в предостережениях за свою безопасность и гордо, и громко говорить о поддержке Украины на международной арене", – заявила Щипцова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Head of ‘Miss Ukraine’ (@veronica_shchiptsova)

Конкурс красоты "Мисс Мира" Мисс Мира — проводимый ежегодно международный смотр красоты, старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в "большую четверку" конкурсов красоты наряду с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Вместе с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл", "Мисс Гранд Интернешнл" и "Мисс Супранешнл" включен сайтом "Глобальная красота" в "Большой шлем".

Добавим, Милена Мельничук рассказала, что травля началась еще до того, как она поехала на конкурс "Мисс Европа". Она говорит, что ей стали звонить и писать россияне, которые обзывали ее нацисткой и фашисткой.

Напомним, Ангелина Усанова, которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", рассказала о личной драме, которая чуть не привела ее к суициду.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.