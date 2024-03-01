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Ад на Мисс Европа: украинка рассказала, как над ней издевались организаторы и участницы России и Беларуси

Алена Кюпели
1 марта 2024, 12:05
По словам красавицы, травля началась еще до того, как она поехала на конкурс.
Украинская участница Мисс Европы пожаловалась на буллинг
Украинская участница Мисс Европы пожаловалась на буллинг / Коллаж Главред, фото Instagram/milena.melnichuk

Милена Мельничук, которая представляла Украину в этом году на конкурсе "Мисс Европа", который проходил в Бейруте, поделилась ужасными подробностями того, как проходило мероприятие.

На своей странице в Instagram, она рассказала о том, как все проходило, а также об угрозах и пожеланиях смерти и ей, и ее семье.

По словам красавицы, травля началась еще до того, как она поехала на конкурс. Она говорит, что ей стали звонить и писать россияне, которые обзывали ее нацисткой и фашисткой. "Угрожали, что по айпи найдут, где я, и убьют меня и мою семью. Звонили на мой украинский номер. Называли нацисткой и фашисткой. Угрожали ракетами на мой город и говорили, что прифотошопили мое лицо к сайтам для взрослых и повсюду уже выставили", – рассказывает участница конкурса.

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Она добавляет, что все же поехала на конкурс с надеждой, что все наладится. Однако на самом конкурсе ее ждал еще больший ад и по ее словам, она пережила настоящее насилие.

По словам Милены, ее заставляли фотографироваться с участницей из России, и когда она отказывала, ее называли тупой, угрожали, и говорили, что она ничего не понимает.

​"Россиянка самостоятельно пыталась всегда сесть рядом и сфоткаться, хотя я постоянно от нее пыталась скрыться. Нет к ней претензий, как человек она казалось нормальной", - рассказывает она.

Девушка добавляет, что дизайнер специально дал украинке и россиянке одинаковые платья, чтобы они были одинаковыми и как подруги.

"Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене, когда я попросила переставить меня он сказал на русском языке "мне плавать (неценз.) на войну в Украине", - рассказывает жуткие подробности она.

Конкурс красоты Мисс Европа

Мисс Европа - международный конкурс красоты, в котором принимают участие страны, территориально находящиеся в Европе, а также Россия, Турция, Израиль и Ливан.

По информации Википедии, конкурс был учрежден в феврале 1927 года европейским дистрибьютором Paramount компанией Fanamet как разовое мероприятие, победитель которого должен был сняться в фильме режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау.

По ее словам, когда она решила выставить сториз, где рассказала, что хочет покинуть конкурс, организаторы стали угрожать, и даже врывались в номер с угрозами!.

"После финала белоруска начала кричать на весь автобус, унижать меня, угрожать и желать смерти моим родным", - говорит Милена.

Украинская красавица также добавляет, что та же белоруска купила свое третье место за 5000 евро и сама это всем рассказала. "Это 5% всего трэша, что происходило на конкурсе", - говорит она.

Напомним, ранее 19-летняя победительница конкурса "Мисс Украина 2023" София Шамия впервые показала наряд, в котором будет представлять Украину на конкурсе в Индии. Наряду дали название The forest song ("Лісова пісня"), он создан по мотивам произведения Леси Украинки "Мавка".

Напомним, в прошлом году представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная-2023 Ангелина Усанова не вошла в топ-20 соревнования.

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