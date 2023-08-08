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Российской певице Ладе Дэнс, которая попала в ДТП, стало хуже

Алена Кюпели
8 августа 2023, 16:06 обновлено 8 августа, 16:10
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Врачи сделали певице Ладе Дэнс несколько операций, однако той стало хуже.
В сети появилось видео аварии, где пострадала Лада Дэнс
В сети появилось видео аварии, где пострадала Лада Дэнс / Скриншот видео, Instagram/lada_dance_official

Российская певица Лада Дэнс, которая несколько дней назад попала в серьезное ДТП, пока не идет на поправку.

По информации пропагандистского издания "Стархит", ночью звезде 90-х сделали операцию на лице, чтобы сгладить порезы и разрывы, образовавшиеся после аварии.

"Хирургическое вмешательство прошло успешно, но затем начались осложнения. В частности, певице стало хуже: она с трудом дышит и почти не говорит. Родным запретили любое посещение, чтобы обеспечить пациентке максимальный покой", - сообщило СМИ.

видео дня

Кроме того, стало известно, что никаких прогнозов относительно здоровья певицы врачи не дают. Ранее директор знаменитости заявлял, что артистке постепенно становится лучше, в среду-четверг певица выйдет на связь, чтобы лично прокомментировать ситуацию с ДТП.

Как известно, российская певица, ранее внесенная в списки "Миротворца", была пассажиркой такси, водитель которого совершил наезд на два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части.

В результате удара машина получила значительные повреждения. Певицу с места аварии забрала скорая. Она не могла передвигаться самостоятельно. Предварительно у Дэнс диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травму позвоночника. Ближайшие концерты артистки отменены.

Ранее также в сети появилось видео аварии, в которой разбилась Лада Дэнс.

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