Российского певца-путиниста экстренно госпитализировали

Что случилось с Гариком Сукачевым, пока не понятно. Известно лишь, что его госпитализировали.

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Гарика Сукачева госпитализировали / Коллаж Главред, фото Звездач, tenrinews.kz

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали новость о том, что в стране-террористе отменили все концерты путиниста и исполнителя Гарика Сукачева.

Как сообщил телеграмм-канал "Звездач", Сукачеву срочно отменили все концерты. "Гарик Сукачев экстренно госпитализирован. Запланированное на сегодня выступление в Карелии пройдет без участия музыканта", - сообщил канал.

На фото - Гарик Сукачев и новость о его госпитализации:

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Путиниста Сукачева экстренно госпитализировали / Скриншот телеграмм-канала "Звездач"

Отметим, что Сукачев оправдывал нападение России на Украину, заявлял "не все так однозначно", а также повторял слова кремлевской методички про "права сильных" и "защиты от националистов".

Напомним, ранее известного американского актера Джонни Деппа нашли без сознания в гостиничном номере в столице Венгрии Будапеште.

Ранее российский актер, звезда фильмов "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" Никита Зверев после спектакля оказался на больничной койке.

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