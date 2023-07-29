Российского певца-путиниста экстренно госпитализировали

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали новость о том, что в стране-террористе отменили все концерты путиниста и исполнителя Гарика Сукачева.
Как сообщил телеграмм-канал "Звездач", Сукачеву срочно отменили все концерты. "Гарик Сукачев экстренно госпитализирован. Запланированное на сегодня выступление в Карелии пройдет без участия музыканта", - сообщил канал.
На фото - Гарик Сукачев и новость о его госпитализации:
Отметим, что Сукачев оправдывал нападение России на Украину, заявлял "не все так однозначно", а также повторял слова кремлевской методички про "права сильных" и "защиты от националистов".
Напомним, ранее известного американского актера Джонни Деппа нашли без сознания в гостиничном номере в столице Венгрии Будапеште.
Ранее российский актер, звезда фильмов "Бой с тенью" и "Грозовые ворота" Никита Зверев после спектакля оказался на больничной койке.
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