Российского фигуриста снова готовят к ампутации

Несмотря на оптимистичные прогнозы, фигуристу-путинисту не становится лучше.

Роман Костомаров / Соцсети

Российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает захватническую войну России против Украины и все еще находится в тяжелом состоянии, снова будут ампутировать части тела.

Несмотря на радужные прогнозы в российских пропагандистских СМИ, Костомаров продолжает находится в больнице под множеством аппаратов. Более того, у него продолжает прогрессировать сепсис.

По информации российского Телеграмм-канала Mash, Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей. "По нашей информации, фигурист находится в бессознательном состоянии. Сообщения в СМИ о том, что он пришёл в себя, — фейк", - сообщает канал.

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Канал сообщает, что Костомарову сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришёл в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.

"Роман сильно ослаб, и единственное, что может сделать, — это изредка открыть глаза. Помимо того, сепсис продолжает прогрессировать, хирурги планируют провести повторную ампутацию, чтобы сохранить жизнь спортсмену", - сообщает СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что у фигуриста прогрессирует сепсис, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание Костомаров так и не пришел.

Источники также заявили, что несмотря на новости о том, что фигурист пришел в сознание, Костомаров лишь может реагировать на простые команды: приоткрыть рот и моргнуть, однако даже эти действия даются ему с трудом. Источник отмечает, что полный контакт с фигуристом врачи установить не могут.