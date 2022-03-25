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Российский телеведущий отрекся от РФ и вступил в Киевскую Тероборону

25 марта 2022, 22:49

Алексей Суханов получил украинское гражданство за месяц до начала войны.

Российский телеведущий Алексей Суханов вступил в ряды Киевской Территориальной обороны / instagram.com/suhanov.official

Российский телеведущий Алексей Суханов вступил в ряды Киевской Территориальной обороны.

В 2014 году он поддержал Евромайдан и покинул Россию, вскорости начал работать в Украине, в частности вел социальное ток-шоу Говорить Україна на телеканале Украина. 21 января 2022 года получил паспорт гражданина Украины.

В день, когда Путин признал независимость "ЛДНР", Суханов официальной заявил, что для него больше не существует страны, в которой он родился, вырос и прожил большую часть своей сознательной жизни.

24 марта, спустя месяц после начала широкомасштабного вооруженного вторжения России на территорию Украины, на официальной странице ток-шоу Говорить Україна появилось сообщение о том, что ведущий Алексей Суханов вступил в Тероборону Киева. Город он не покидал с начала войны. Сейчас он ожидает призыва.

"Украина сегодня является символом чести и мужественной борьбы за свое будущее. За право на свободный выбор — какой будет Украина, куда будет двигаться и как будет жить... Не просто так гибнут наши солдаты, добровольцы, все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция", - говорит Суханов.

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Ранее Украинский телеведущий Андрей Бедняков высмеял российскую пропаганду и в шутливой форме описал один день из жизни обычного украинца.

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