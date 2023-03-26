Российский шоумен превратил свое лицо в сущий кошмар

Россияне также отметили в соцсети, что на последних снимках шоумен выглядит, прямо говоря, кошмарно.

Сергей Зверев / instagram.com/zverevsuperstar

Российский шоумен и стилист Сергей Зверев, который поддержал диктатора Путина и войну в Украине, всегда отличался эпатажем и смелыми экспериментами над собой.

В последнее время российский стилист совсем заигрался с пластикой, по лицу его все сложнее распознать.

"На нем всегда столько макияжа, что ничего не понятно. Но здесь точно есть ринопластика, блефаропластика, увеличение губ, филлеры в скулах. И это только то, что сразу видно", — заявил пластический хирург Максимильян Абозин, пишут росСМИ.

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По его словам, можно сделать и очень много операций, и они будут безопасны, но тут важно не переходить грань естественности. Если перейти ее, могут получиться нежелательные эстетические осложнения, которые потом сложно исправить.

Россияне также отметили в соцсети, что на последних снимках шоумен выглядит, прямо говоря, кошмарно.

Сергей Зверев / instagram.com/zverevsuperstar

Сергей Зверев / instagram.com/zverevsuperstar

Что говорит Зверев про войну в Украине

Напомним, в сентябре 2022 года Сергей Зверев отреагировал на начало мобилизации, которую объявил российски диктатор Владимир Путин.

59-летний певец и парикмахер неожиданно заявил, что готов воевать. На войну в Украину он собрался ехать в короне и мантии.

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