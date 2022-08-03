Российский продюсер пояснил, почему Меладзе не останется без концертов

Меладзе останется "на плаву"/ instagram.com/atlasweekend

Несмотря на борьбу с "неугодными" звездами в России, которые "посмели" сказать правду и поддержать Украину в жестоком нападении России, некоторые исполнители все же "выживут" и продолжать зарабатывать неплохие гонорары, несмотря на отсутсвие концертов в РФ.

Одним из таких артистов является Валерий Меладзе. По словам российского продюсера Сергея Лаврова, Валерий Меладзе, как бы не хотелось россиянам, никогда не будет испытывать проблем с финансами.

По мнению Лаврова, популярность исполнителя никогда не угаснет. Его хотят видеть не только в России, но и других странах. Сейчас на Меладзе работает его имя. Свою публику он завоевывал годами и она не оставит певца без средств к существованию.

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"Меладзе - это тот артист, которого любит не только российская публика. Его любят и украинцы, его любят и знают в Казахстане, в Белоруссии. Он уже около 30 лет на сцене. На его концерты всегда будут ходить", - сказал Лавров.

Напомним, ранее певица Вера Брежнева, которая покинула Россию и помогает украинским беженцам, поделилась откровением с поклонниками.

На своей страничке в Instagram 40-летняя артистка рассказала, как изменилась ее жизнь за последние месяцы.