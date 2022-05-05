Российский музыкальный критик поддержал Украину на Евровидении

Артур Гаспарян рад поддержать Украиниу / Instagram

Российский музыкальный критик Артур Гаспарян, который приехал в Турин для освещения Евровидения, сделал селфи на фото украинской группы Kalush Orchestra и написал пост с поддержкой украинских исполнителей.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Однако, привез в Турин московское ненастье. С вечера заливало и задувало. Хотя до этого все было хорошо, тепло и мирно. На нерве ищу диковинный теперь для нас H&M дабы срочно утеплиться. Народ потихоньку подтягивается. Первые репетиции и первые пресс-конференции на eurovision. Букмекеры ждут победы Украины. Кalush.official - журналистам: "Если победим, то (следующее) Евровидение пройдёт в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине". Интрига завертелась", - написал он.

Тут же посыпались злобные комментарии, которые, впрочем, были в меньшинстве.

Но хороших комментариев было все же больше. В основном многие поддерживают украинский коллектив и желают ему победы.