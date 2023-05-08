Российский фигурист Костомаров впервые показал фото после нескольких ампутаций конечностей

Костомаров на фото одет в темно‑серое худи, на котором написано: "Без комментариев".

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Роман Костомаров / соцсети

В России олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые опубликовал фото в социальной сети после госпитализации.

В январе 46‑летний спортсмен попал в больницу и с тех пор находится под наблюдением врачей.

Костомаров на фото одет в темно‑серое худи, на котором написано: "Без комментариев".

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"Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем. Впереди много тяжелой работы над собой", — заявил олимпийский чемпион.

Роман Костомаров / соцсети

Напомним, ранее Роман Костомаров, который после осложнений вирусной инфекции продолжает бороться за жизнь, снова оказался на хирургическом столе.

По словам источника из больницы, Костомарову снова ампутировали конечности. Сообщается также, что Романа вновь подключали к ИВЛ и ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

Ранее также стало известно о том, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает захватническую войну России против Украины и все еще находится в тяжелом состоянии, снова будут ампутировать части тела.

Несмотря на радужные прогнозы в российских пропагандистских СМИ, Костомаров продолжает находится в больнице под множеством аппаратов. Более того, у него продолжает прогрессировать сепсис.

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