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Российским пропагандистам увеличили зарплату на время войны: названы шокирующие цифры

15 августа 2022, 17:16

Зарплата выросла у них в среднем на 30%, а у некоторых перевалила за миллион.

Соловьев, Симоньян
Соловьев, Симоньян / коллаж фото ua.depositphotos.com

Российским пропагандистам, которых можно смело называть такими же виновниками украинской трагедии, как главного террориста Путина, во время войны еще больше повысили гонорары за вранье. Теперь некоторые из них получают до 1000 000 миллиона рублей в месяц (16 тыся долларов).

Так, по информации Телеграмм-канала ЧТД, военкор "России 1" Евгений Поддубный зарабатывает по 974 000 (15 700 долларов) рублей в месяц. В прошлом году его оклад был чуть поскромнее — только 782 000 (12 600 долларов) рублей.

Другой военкор государственного ВГТРК Николай Долгачёв получает на 65% больше, чем до войны — 688 000 (11 000 долларов) рублей вместо жалких 418 000 (6 700 долларов) соответственно.

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Пропагандист Первого канала Антон Верницкий, ругающий "коллективный Запад", в начале года зарабатывал по 402 000 рублей (6 500 долларов), а с февраля его оклад вырос до 650 000 (10 500 долларов) рублей в месяц.

Сотрудников симоньяновского RT тоже в долгу не оставили. Директор службы российского вещания Russia Today Евгений Шипилов получает около 1,1 млн рублей (17 800 долларов). В прошлом году он зарабатывал на треть меньше.

В июне сотрудникам Первого канала, занимающимся промывкой мозгов россиян, подняли зарплату на 20%. Сотрудников ТАСС поощрают солидными премиями, которые могут составлять около 30% зарплаты.

Симонян
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