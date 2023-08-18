Российская актриса и бизнесмен устроят благотворительный вечер в поддержку ВСУ

Российский бизнесмен-эмигрант Евгений Чичваркин вместе с актрисой Чулпан Хаматовой, которая долгое время жила и снималась в террористической России, устроят благотворительный ужин, где соберут средства для ВСУ и беженцев.
Об этом бизнесмен написал на своей странице в Instagram.
"Напоминаю, что 25-го августа на нашей даче в Юрмале состоится благотворительный ужин, специальным гостем которого станет великая актриса Чулпан Хаматова. Часть денег пойдет центру, который помогает адаптации украинских беженцев в Латвии, а часть - на оплату 3000 турникетов", - пишет он.
На фото - пост Чичваркина о сборе денег на ВСУ:
По словам Чичваркина, стоимость благотворительного ужина составляет 10 тыс евро на человека. "Деньги в руки не берем, а просим переводить напрямую по счету за турникеты нашему проверенному поставщику. Подтверждение платежа - это ваш билет, а наш ужин - только благодарность вам за помощь стремящейся к свободе и западным ценностям Украине", - написал он.
Напомним,