Россияне "заплевали" Волочкову за фото с дочкой / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову резко раскритиковали поклонники за фото с дочкой Ариадной.

На своей страничке в Instagram она решила поздравить дочь с Днем матери, опубликовав архивный снимок.

"Быть балетной мамой - это особенное счастье! Я и предполагать не могла, родив Ариадну Волочкову, что она будет таким замечательным Человеком! Это самое лучшее, что я смогла подарить миру! И, поверьте, эта девочка, которой уже 17 лет, проявит себя в лучших качествах и будет светить всегда!", - написала Волочкова в подписи к фото.

Волочкова с дочкой / скриншот

Поклонники были удивлены такими словами Волочковой, поскольку Ариадна уже много лет живет с отцом, а не с матерью.

"Вместо того, чтобы маму свою поздравить, она сама себя поздравляет. Странный человек, одним словом - нарцисс", "А у этой прекрасной девочки есть мама?", "Дочка у вас хорошая, спору нет! Только она вам не нужна! У Вас всегда мужики на первом месте!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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