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Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

Элина Чигис
16 июля 2024, 02:00
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Лайма Вайкуле исполнила песню на украинском языке, что очень разозлило жителей страны-оккупанта РФ.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле удивила поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, на одном из концертов за границей спела украинскую песню.

Как сообщает росСМИ "Хуже и не скажешь", жители страны-террориста РФ начали настоящую травлю артистки, поскольку не могут пережить такой жест певицы.

видео дня

"Ну теперь её и свои из страны попрут";

"Украинство головного мозга заразно и неизлечимо";

"А чё ж вышиванка не надела?", - написали озлобленные россияне.

На кадрах, которые появились в сети, Вайкуле была одета в черную рубашку и юбку, дополнив образ интересным головным убором.

Смотрите видео выступления Вайкуле:

Лайма Вайкуле на концерте
Лайма Вайкуле на концерте / фото: скрин t.me/badphrase

Кто такая Лайма Вайкуле?

Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица обьяснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

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