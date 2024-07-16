Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, на одном из концертов за границей спела украинскую песню.
Как сообщает росСМИ "Хуже и не скажешь", жители страны-террориста РФ начали настоящую травлю артистки, поскольку не могут пережить такой жест певицы.
"Ну теперь её и свои из страны попрут";
"Украинство головного мозга заразно и неизлечимо";
"А чё ж вышиванка не надела?", - написали озлобленные россияне.
На кадрах, которые появились в сети, Вайкуле была одета в черную рубашку и юбку, дополнив образ интересным головным убором.
Смотрите видео выступления Вайкуле:
Кто такая Лайма Вайкуле?
Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица обьяснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину
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