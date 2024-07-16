Россияне визжат от злости: Лайма Вайкуле огорошила поступком на концерте

Лайма Вайкуле исполнила песню на украинском языке, что очень разозлило жителей страны-оккупанта РФ.

https://stars.glavred.info/rossiyane-vizzhat-ot-zlosti-layma-vaykule-ogoroshila-postupkom-na-koncerte-10580873.html Ссылка скопирована

Лайма Вайкуле удивила поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, на одном из концертов за границей спела украинскую песню.

Как сообщает росСМИ "Хуже и не скажешь", жители страны-террориста РФ начали настоящую травлю артистки, поскольку не могут пережить такой жест певицы.

видео дня

"Ну теперь её и свои из страны попрут";

"Украинство головного мозга заразно и неизлечимо";

"А чё ж вышиванка не надела?", - написали озлобленные россияне.

На кадрах, которые появились в сети, Вайкуле была одета в черную рубашку и юбку, дополнив образ интересным головным убором.

Смотрите видео выступления Вайкуле:

Лайма Вайкуле на концерте / фото: скрин t.me/badphrase

Кто такая Лайма Вайкуле? Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица обьяснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.

В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости по теме

Ранее в Сети всплыло раритетное видео с Александром Пономаревым, где 24-летняя начинающая звезда травил анекдоты, устраивал соревнования по армрестлингу и выступал в кожаных штанах на сцене.

Также украинский танцор и хореограф Евгений Кот показал лицо новорожденной дочери и раскрыл ее экзотическое имя. Девочка появилась на свет меньше недели назад.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред