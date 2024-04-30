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Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с Вайкуле

Алена Кюпели
30 апреля 2024, 23:59
Дмитрий Гордон опубликовал веселое видео с российскими звездами.
Гордон показал веселых Пугачеву и Вайкуле
Гордон показал веселых Пугачеву и Вайкуле / Коллаж Главред, фото скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным видео, где российские артистки Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, который однозначно осудили военное вторжение террористической России в Украину.

На своей странице в Instagram, Дмитрий Гордон опубликовал, как Пугачева и Вайкуле шутят, а их снимает Максим Галкин. Вайкуле и Пугачева откровенно веселятся и шутят. "Закончился фестиваль, мы сидим, обсуждаем артистов, хвалим", - говорит Вайкуле.

Пугачева на этом моменте весело смеется.

видео дня

Они также добавляют, что выпили буквально "вот столечко". В целом, настроение у женщин прекрасное и даже передается через экран. "Веселые девчонки", - написал Гордон.

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Напомним, ранее Гордон поделился редким архивным кадром, снятым в Киеве в 1989 году, когда Пугачевой было всего 40, а самому журналисту - 22. На черно-белом фото певица позирует в стильном образе по последней моде того времени - темный свитер с белым воротничком, кардиган, украшенный бусинами, укороченные джинсы-бананы, светлые носочки и темные туфли-лодочки на невысоком каблуке. Глаза артистка скрыла за крупными солнцезащитными очками - этот аксессуар неотрывно следует за ней и сегодня.

Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.

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