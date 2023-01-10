Россияне в истерике: дочь убийцы Шойгу подловили на шоппинге в Дубае

Молодая женщина не стесняется и активно проводит новогодние каникулы в Дубае. Благо, папа заработал на шоппинг.

Сергей Шойгу / Скриншот YouTube

Россияне возмущены и бьются в истерике: дочь главного убийцы мирных украинцев Шойгу - Ксения, вместо того, что бы волонтерить на оккупированных территориях Украины, шляется по бутикам в ОАЭ.

Как написал The Insider, фотографию, на которой можно увидеть Ксению Шойгу на фоне бутика Louis féraud в торговом центре Дубая, опубликовал депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко. В подписи к фотографии сказано, что она была сделана в Вологде, однако этому противоречат название бутика, который попал на снимок: в России их просто нет.

Шойгу и депутат Долженко. Фото The Insider

Об этом "значимом событии" также сообщил российский журналист Сергей Ежов.

"Дочь Шойгу даже не "вероятно", а точно проводит новогодние каникулы в Дубае. Я даже вычислил отель, в котором они с мужем, блогером Столяровым остановились. Это Caesars Palace Dubai. Вычислил по снимкам из Instagram Столярова (он и с женой публиковал сторис). Ксения Шойгу получает миллионы от олигарха Владимира Евтушенкова. А Евтушенков, в свою очередь, получает подряды от Минобороны. Но в санкционные списки ЕС не внесён. Надо ему на эфир "Дождя" сходить – тогда, может, его и заметят", - переживает Ежов.

"Что-то не ладится у семейства Шойгу с пиаром. Неделю назад госСМИ рассказывали о поездке Ксении Шойгу в ЛНР, а Brief даже писал, что она "возглавляет рабочую группу Минобороны по информационному обеспечению спецоперации". Сейчас глава "рабочей группы", похоже, в Дубае со своим фитнес-мужем Алексеем Столяровым. Остановилось семейство в отеле Caesars Palace Dubai. Номер стоит, естественно, как чугунный мост", - пишет российский проект "Беспощадный госзаказ", которому хочется видеть дочь министра обороны России на передовой, на оккупированных украинских территориях.

Напомним, ранее стало известно о том, что дети министра обороны России Сергея Шойгу, который руководит войной России против Украины, могут лишиться литовского гражданства.

По информации Insider, lепартамент миграции Литвы расследует дело о двойном гражданстве бизнесмена Адольфоса Каминскаса. Каминскас — муж Елены Каминскас (Шебуновой), матери детей Шойгу.

Стало известно, что Каминскас не поставил в известность органы власти о двойном гражданстве в течение шести месяцев, отведенных на это законом. Если окажется, что он незаконно сохранил литовское гражданство после получения российского, бизнесмена, а также его несовершеннолетних и усыновленных детей, лишат его.

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