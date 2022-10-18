Дочь Шойгу могут лишить европейского гражданства

Сергей Шойгу остается одним из главных врагов Украины / ТАСС

Дети министра обороны России Сергея Шойгу, который руководит войной России против Украины, могут лишиться литовского гражданства.

По информации Insider, lепартамент миграции Литвы расследует дело о двойном гражданстве бизнесмена Адольфоса Каминскаса. Каминскас — муж Елены Каминскас (Шебуновой), матери детей Шойгу.

Стало известно, что Каминскас не поставил в известность органы власти о двойном гражданстве в течение шести месяцев, отведенных на это законом. Если окажется, что он незаконно сохранил литовское гражданство после получения российского, бизнесмена, а также его несовершеннолетних и усыновленных детей, лишат его.

Отмечается, что у Шойгу от Шебуновой (Каминскас) есть двое внебрачных детей — сын и дочь. С 2017 года Елена получила временный вид на жительство в Литве. Такое право она получила после того, как вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфоса Каминскаса.

При этом в 2019 году она сменила фамилию на Каминскас, а ее муж признал незамужнюю дочь Шойгу своей. На этом основании девушка получила гражданство Литвы.

Читайте такжеПриказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем Шойгу

Напомним, ранее в случае дальнейших провалов в войне с Украиной министр обороны РФ Сергей Шойгу может слететь со своей должности.

Новым главой МО РФ может стать нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, говорят источники, которые близки к российскому руководству, пишет Верстка.

Издание подчеркивает, что смену руководства МО РФ лоббируют недовольные ходом боевых действий чиновники во главе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Вас также может заинтересовать: