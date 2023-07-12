Рики Мартин показал неожиданно взрослых сыновей-подростков

Матео и Валентино Мартин совсем не теряются на фоне отца, известного своей привлекательностью.

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Рики Мартин показал, как сейчас выглядят его сыновья Матео и Валентино / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пуэрториканский певец Рики Мартин совсем недавно сообщил о разводе со своим мужем, с которым состоял в отношениях с 2016 года. Вместе пара воспитывала двоих детей (лишь одна из них, дочь Люсия, появилась в официальном браке).

Похоже, расставание для музыканта было продуманным и взвешенным решением, которое он без проблем переносит - дает концерты и готовится к большому музыкальному турне по США и Канаде совместно с Энрике Иглесиасом и Pitbull.

Не забывает Мартин также уделять время детям. Дочь он показывает редко, а вот кадрами с 14-летнеми сыновьями-близнецами Матео и Валентино делится с удовольствием и гордостью. На странице музыканта в Instagram появилось свежее видео, на котором Рики Мартин на яхте в Монако отдыхает вместе с подростками.

видео дня

В августе им исполнится по 15 лет, но мальчики уже выглядят крайне взрослыми. В комментариях поклонники Мартина отмечают, что Матео и Валентино растут очень привлекательными молодыми мужчинами.

Смотрите видео, как сейчас выглядят 14-летние сыновья Рики Мартина Матео и Валентино:

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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