Рианна проигнорировала бывшую подругу Наоми Кэпбелл

Барбадосская певица и бизнесвумен Рианна, по-видимому, проигнорировала свою бывшую подругу Наоми Кэмпбелл в вирусном видео с Недели моды в Нью-Йорке, опубликованном в социальных сетях в пятницу.
По данным Page Six, в видео, которое опубликовал фанат на X, певица вышла на подиум показа Alaïa, чтобы найти свое место в первом ряду. Все глаза были устремлены на нее, когда она ослепительно выглядела в покрытом кристаллами сетчатом платье от дизайнера.
Фото роскошной певицы можно посмотреть тут
Можно было увидеть, как она поприветствовала бывшего главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, и полностью проигнорировала Кэмпбелл, которая также сидела в первом ряду вместе со стилистом Лоу Роучем.
Супермодель, казалось, наблюдала за торжественным выходом Рианны, когда она подняла на нее глаза.
Кто такая Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. Позже она подписала контракт с Def Jam Recordings.
По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.
12 февраля 2023 года Рианна выступила в перерыве "Супербоула". Это было первое выступление Рианны за последние годы. Новых песен певица не представила.
Она родила двух детей от американского рэппера ASAP Rocky.
Пользователи в сети отшутились на тему бывшей дружбы Рианны и Наоми Кэмпбелл.
Модель и обладательница премии "Грэмми" определенно были друзьями — или, по крайней мере, знакомыми — в какой-то момент.
Их несколько раз фотографировали вместе, и в мае 2016 года их даже видели за ужином в итальянском ресторане.
Однако поклонники предположили, что их дружба могла рухнуть, когда Рианна начала встречаться с миллиардером Хассаном Джамилем в 2017 году.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша. Необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы. 35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.
Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.
Вас также может заинтересовать:
- Стало известно очень необычное имя сына Рианны
- Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына
- Сочная Рианна показалась через 3 месяца после родов практически в одних лосинах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред