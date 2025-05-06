Рианна беременна третьим ребенком

Рианна появилась на церемонии Met Gala, где стало понятно, что пара ждет третьего ребенка.

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Рианна привела детей на суд / Коллаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скриншот TMZ

Кратко:

Чем Рианна прославилась на Met Gala

Как она выглядит

На исторической церемонии Met Gala с множеством новостных моментов Рианна и A$AP Rocky снова затмили всех.

Знаменитая пара ждет третьего ребенка, сообщил рэпер A$AP Rocky.

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"Это потрясающее чувство, знаете ли", — сказал сопредседатель гала A$AP Rocky репортерам, которые поздравили его в понедельник после того, как СМИ сообщили, что пара ждет третьего ребенка. "Пришло время показать людям, что мы готовим. И я рад, что все рады за нас, потому что мы определенно счастливы, знаете ли", - заявил рэппер, которого цитирует APNEws.

Фото беременной Рианны можно посмотреть тут

Ранее в понедельник TMZ сообщил, что Рианна и рэпер ждут третьего ребенка.

Фотографии, сделанные изданием на прогулке певицы в Нью-Йорке, показали ее с чем-то, что, по всей видимости, было похоже на живот.

Рианна / ua.depositphotos.com

Позже вечером Рианна появилась на дорожке Met Gala в наряде в тонкую полоску и огромной шляпе, демонстрируя свой уже приличный живот.

Честно говоря, это все равно благословение", — сказал Рокки агентству AP. "Потому что вы знаете, как некоторые люди в других ситуациях порой могут завидовать другим людям. Но мы видели любовь по большей части. И мы действительно восприимчивы к этому и ценим это, понимаете, о чем я? Это любовь. Любовь есть любовь".

Рианна с сыном / instagram.com/badgalriri

В 2022 году барбадосская певица, бизнесвумен и актриса Рианна впервые стала мамой - на свет появился мальчик, которого она и ее партнер, репер Asap Rocky (Раким Ателастон Майерс), назвали Ризой (Rza). Год спустя в их семье появился еще один сын - Райот Роуз.

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Ранее Главред писал о том, что Рианна пришла в суд, чтобы поддержать своего партнера и отца своих детей, A$AP Rocky. Она прибыла вместе со своими детьми, которых она родила от подсудимого.

Ранее A$AP Рокки нырнул в объятия Рианны, когда в суде зачитали оправдательный вердикт по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия.

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