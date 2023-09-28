Режиссер-воин Сенцов рассказал об освобожденной от врага земле на Юге

Украинский режиссер, бывший пленник Кремля и воин ВСУ Олег Сенцов поделился мыслями о своем пути по освобожденной территории.

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Сенцов продолжает воевать в рядах ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Известный украинский режиссер, бывший узник Кремля, а ныне ‒ боец ВСУ Олег Сенцов рассказал о жестоких боях в рамках контрнаступления ВСУ на юге страны. На странице в социальной сети Facebook он рассказал, как вместе со своей группой 10 километров отходил от передовых позиций в тыл.

"Когда я шел, то осознал, что в первый раз преодолеваю пешком весь тот маршрут по освобожденной за это контрнаступление земле. Все эти посадки, перекрестки, позиции имеют свои названия. За каждую из них были ожесточенные бои, ничего не давалось бесплатно. Остовы техники, воронки, горела земля, развороченные траншеи, стручки вместо деревьев. Каждая точка на карте, кроме своего названия имеет еще список фамилий друзей, которые погибли за то, чтобы она стала нашей. Этот путь вперед мы шли почти четыре месяца, назад его можно протопать за несколько часов, но это расстояние не измеряется в километрах, это расстояние измеряется в человеческих жизнях", — написал он.

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Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

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