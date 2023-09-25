Ревела от несправедливости: Лорак пожаловалась пропагандистам на Украину

https://stars.glavred.info/revela-ot-nespravedlivosti-lorak-pozhalovalas-propagandistam-na-ukrainu-10503439.html Ссылка скопирована

Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая сидит в РФ и за кровавые рубли развлекает одурманенную пропагандой публику России, пожаловалась пропагандистам на украинцев.

Так, в эфире пропагандистского канала НТВ, запроданка практически в слезах пожаловалась на "непростой период", который ей организовали украинцы.

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина, и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят по телефону и просят меня выступить в разных городах – это меня и держит", – говорит Лорак, которая якобы не понимает, за что ее ненавидят украинцы.

видео дня

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.