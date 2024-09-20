"Решил через суд добиться": в РФ хотят лишить Лайму Вайкуле последнего

Российский бизнесмен Шираз Мамедов хочет через суд лишить латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая публично поддерживает Украину в сражении со страной-оккупантом РФ, доли в российской компании, от которой она получает прибыль.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Мамедов и Вайкуле в начале 2000-х создали совместную компанию LaimaLux Group, российский филиал которой ООО "Лайма-люкс рус" занимается салонами красоты и продажей косметики, мебели и других аксессуаров.
"Известно, что Вайкуле принадлежало 49% компании, а Мамедову – 51%. В 2022 году исполнительница хита "Вернисаж" передала свою долю Мамедову. При этом зарегистрированная в Латвии компания Laimalukss SIA продолжает значится в списке учредителей, поэтому бизнесмен решил через суд добиться исключения иностранной организации из числа участников общества. При этом ООО "Лайма-люкс рус" заинтересовались общественники. Еще в 2023 году они обратили внимание, что средняя годовая выручка компании составляет 300–400 млн рублей, однако чистая прибыль не превышает нескольких тысяч рублей", - написали СМИ.
Кто такая Лайма Вайкуле?
Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.
В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину
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Отметим, певица Оксана Билозир рассказала о сложном периоде в своей жизни из-за политической деятельности. Однажды ее отравили, а выводы врачей не были позитивными, и они предполагали, что она будет парализованной до конца жизни.
А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.
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