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Рэперша Alyona Alyona похвасталась, что переехала к бойфренду

30 июня 2021, 22:26
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Она добавила, что в квартире любимого не хватает места для ее вещей, и в некоторых бытовых вопросах взгляды пары расходятся.

Рэперша переехала к своему бойфренду

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona объявила, что решила съехаться с бойфрендом. Об этом исполнительница написала в своем Instagram, сопроводив новость забавным снимком-пародией.

"В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я должна переехать к нему. Его квартира расположена дальше от репетиционной базы, студии звукозаписи, ресторанчиков и готовой кулинарии, центральных улочек и клуба "Атлас" в котором за год карантина я так и не побывала", - поделилась Алена.

При этом рэперша добавила, что в квартире любимого не хватает места для ее вещей, и в некоторых бытовых вопросах взгляды пары расходятся:

"В целом получается, что нюансов много: он хочет собаку, а я люблю кошек; меня вечно нет дома, а он работает дома, он любит пространство и чистые поверхности, а у меня всегда все заставлено кучей баночек и подарками. И все же, когда я думаю о том, что мы сможем чаще видеться, заботиться друг о друге и начнем создавать свою семью, все проблемы отходят на второй план".

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Ранее Главред писал о том, что Alyona Alyona опубликовала очередную пародию на известного артиста, но сначала изменила себе пол подручными средствами.

Alyona Alyona испортила черную маску, прорезав в ней дырочку, чтобы сделать себе бутафорскую бороду, и нашла черные боксерки. Все для того, чтобы спародировать американского актера Уилла Смитта. Тот недавно опубликовал себя в одних трусах с обвисшим животиком - кричащий кадр, которые вызвал споры. Многие фанатки привыкли видеть в нем его героев - привлекательных статных мужчин.

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