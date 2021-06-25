Почти голая Alyona Alyona отростила бороду ради новой пародии

Alyona Alyona / 1+1

Украинская реперша Alyona Alyona, которая произвела фурор откровенными фото с украинским флагом, снова в деле - она опубликовала очередную пародию на известного артиста, но сначала изменила себе пол подручными средствами.

Alyona Alyona испортила черную маску, прорезав в ней дырочку, чтобы сделать себе бутафорскую бороду, и нашла черные боксерки. Все для того, чтобы спародировать американского актера Уилла Смитта. Тот недавно опубликовал себя в одних трусах с обвисшим животиком - кричащий кадр, которые вызвал споры. Многие фанатки привыкли видеть в нем его героев - привлекательных статных мужчин.

Alyona Alyona по-своему интерпретировала сценку, единственное, что не смогла сняться в одних трусах - певица примерила лифчик телесного цвета.

Из-за того, что публикация сделана в сториз, комментарии оставлять можно, но увидит их только рэперша. Так что реакция Сети на такую пародию остается загадкой.

Она продолжает свой проект "Галас", в рамках которого вызывает неоднозначную реакцию у публики, повторяя откровенные позы многих артистов.

Недавно почти голая Alyona Alyona с цветочком рассказала о сексе и реакции на эту тему большинства людей