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Рехнувшийся путинист Тарзан обратился к Лиз Трасс с лекцией об "удовольствии"

5 сентября 2022, 19:52

Глушко хватает ума только на пошлые шуточки "ниже пояса".

Тарзан
Тарзан обратился к Лиз Трасс после ее назначения премьер-министром / instagram.com/tarzan___official

Престарелый стриптизер Сергей Глушко, именуемый себя Тарзаном, возомнил себя политический экспертом, и завел дурную привычку выражать свое мнение по любому вопросу.

На своей странице в Instagram поклонник рашизма решил высказаться о назначении Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Однако интеллекта на что-то остроумное у Глушко не хватило фантазии.

Он решил обратиться к юмору "ниже пояса", сравнив мифическую "красную кнопку" с органом женской репродуктивной системы.

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"... а Лиз Трасс объяснили, что КК - красная кнопка, на которую она обещала "с удовольствием нажимать", это не клитор...? Видимо нет...", - заявил Тарзан.

Тарзан
Тарзан обратился к Лиз Трасс после ее назначения премьер-министром / instagram.com/tarzan___official

Ранее Сергея Глушко со сцены в присутствии его тещи Ирина Билык грязно обозвала отходами жизнедеятельности. Родственница заядлого путиниста охотно поддержала это заявление.

Напомним, ранее пермский художник Антон Семакин поделился на своей странице в Twitter портретом российской пропагандистки Маргариты Симоньян, выполненный из червей и опарышей.

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