Регулярно ходит в клуб: Кейт Миддлтон больше не скрывается от общественности

Кейт Миддлтон посещает яхт-клуб, чтобы посмотреть на занятия старших детей.

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Кейт Миддлтон посещает уроки своих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон, которая сейчас лечится от рака и находится на реабилитации после курса химиотерапии, полгода не появляется на публике, но, как оказалось, и не сидит все время во дворце.

Недавно Миддлтон вместе с семьей переехали из Виндзора в королевское поместье Сандрингем. Местная жительница рассказала изданию Daily Mail, что принцесса появляется в местном яхт-клубе, чтобы посмотреть на своих старших детей – Шарлотту и Джорджа, которые начали брать уроки управления парусным судном.

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Стоит отметить, Миддлтон и сама обожает парусный спорт, но, видимо, ее состояние не позволяет сейчас этим заниматься.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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