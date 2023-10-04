Редкое зрелище: Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа

Украинская певица и Народная артистка Украины Ирина Билык всегда придавала большое значение внешности. За свою карьеру она сменила множество образов, каждый из которых неизменно был встречен поклонниками с превеликим восторгом.
Тем не менее увидеть Билык без макияжа повезло далеко не каждому. А жаль, ведь артистка прекрасно выглядит а-ля натюрель.
Редким снимком Ирина все же поделилась на своей странице в Instagram. Она не удержалась, и похвасталась перед фанатами новой стрижкой, которая, похоже, заставила певицу по-новому посмотреть на себя.
"А скажите-ка мне Влияет ли прическа женщины на ее настроение и характер?" - подписала фото она. В кадре Билык позировала без макияжа и солнцезащитных очков, за которыми нередко прячет свое лицо.
Поклонники отметили, что стрижка на характер не влияет, но вот создать настроение женщине определенно может. Также они засыпали Ирину Билык комплиментами - ее натуральный, без ухищрений лук очень понравился фанатам.
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