УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

Алена Кюпели
2 марта 2024, 23:22
Бывшая первая леди намеренно отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора ее мужа.
Мелания Трамп была в ярости из-за скандала
Мелания Трамп была в ярости из-за скандала / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Жена бывшего американского президента Дональда Трампа Мелания, якобы была в ярости из-за Дональда Трампа и хотела, чтобы ему было стыдно за сексуальный скандал со Сторми Дэниелс, при этом она тщательно скрывала истинные чувства от публики.

Как пишет Page Six, именно об этом идет речь в новой книге.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала Кэти Роджерс в ее книге "Американская женщина: трансформация современной первой леди, от Хиллари Клинтон до Джилл Байден", что бывшая первая леди намеренно не отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора ее мужа.

видео дня

"Я думаю, она разозлилась на Трампа и хотела, чтобы он был немного унижен", — заявил Гришэм, который в то время путешествовал с Меланией.

Протесты в США и импичмент Трампу

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

Роджерс также отметила, что 47-летний директор по связям с общественностью якобы сказал ей: "Первая леди хотела выразить свой гнев президенту".

Скандал касается ситуации, когда 44-летняя Сторми Дэниелс ранее обвинила 77-летнего Дональда в том, что он заплатил ей 130 000 долларов в качестве залога перед президентскими выборами в США в 2016 году, чтобы заставить ее замолчать об их предполагаемой внебрачной связи.

Звезда фильмов для взрослых заявила, что магнат изменил с ней через год после того, как женился на Мелании, и она ждала их первого ребенка, Бэррона.

Майкл Коэн, адвокат Trump Organization, предположительно организовал платеж вместе с Дэниэлс.

Дональд отверг обвинения как "заговор с целью вымогательства", но 57-летний Коэн в 2018 году признал себя виновным в нарушении федеральных законов о предвыборной кампании и был приговорен к трем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

Ранее также Дональд Трамп обвинил американскую поп-певицу Тейлор Свифт в нелояльности ‒ если она поддержит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на пост президента на второй срок.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Мелания Трамп новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Крупный узел на востоке: РФ нацелилась на захват господствующей высоты

Крупный узел на востоке: РФ нацелилась на захват господствующей высоты

22:19 Украина
Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

19:55 Украина
Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

18:53 Украина
Все главные новости

Популярное

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его наезд на ее дочь-молчунью Паперную 8455

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера 5611

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали 2856

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали

Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ 2342

Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ

Последние новости

23:22

Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

23:17

РФ использует все, кроме "ядерки": комбат признался, "сыпется" ли фронт под Авдеевкой

22:53

Рианну высмеяли за "тусклое" выступление на свадьбе индийского миллиардера за 6 млнВидео

22:29

Изменил с подругой: звезда "Мастер-шеф" рассказала о предательстве мужаВидео

22:21

"Преимущество на стороне противника": Жорин раскрыл детали ночных боев на фронте

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
22:19

Крупный узел на востоке: РФ нацелилась на захват господствующей высоты

21:42

Угроза форсирования Оскола: майор ВСУ назвал новую цель РФ на востоке

21:23

Не упустите момент: какие цветы посадить в марте

20:57

Россиян будут бить новым оружием: эксперт раскрыл детали современной разработкиВидео

Реклама
20:45

Выращиваем перец дома: когда сажать и как, чтобы был большой урожай

20:14

Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ - Зеленский

19:55

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФотоВидео

19:35

Польская блокада выгодна Россиимнение

19:32

Нет "первого" и "второго" сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации

18:53

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

18:51

Распространенная ошибка, которую совершают люди, выращивая овощи в своем саду

18:50

Ракеты Балтии на 300 км и страх у Путина: эксперт назвал сценарии ответа НАТО России

18:18

РФ рвется вперед на востоке: ВСУ выбили оккупантов под Купянском – DeepState

17:59

ВСУ отработали по Су-34 и Су-35: в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ

17:43

Майор ВСУ – о ситуации у Авдеевки: остановлено активное продвижение войск РФ

Реклама
17:36

Враг изменил тактику: в ВСУ назвали оружие оккупантов, для которого нет "противоядия"

17:09

В РФ взорвали подстанцию у оборонных заводов: в ГУР сделали важное заявление

17:07

Войска РФ гонят голосовать на "выборах" Путина в оккупации: в ВСУ раскрыли детали

16:37

"Мы меняемся, и слава Богу": Михаил Хома объяснил, почему не поет песен DZIDZIO

16:35

"Время работает на РФ": Орбан выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

16:15

РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой

15:57

"Лучше передать технику": в Минобороны Польши отказались посылать войска в Украину

15:45

Только люди с орлиным зрением найдут собаку в пещере за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

15:44

Украина в 2022-м могла выбить войска РФ в Крым: эксперт назвал ошибку БайденаВидео

15:43

Ждите мои дорогие поклонники: Алла Пугачева сделала интригующий анонсВидео

15:33

Три вещи, которые привлекают крыс в ваш сад: как избежать появление грызунов

15:08

ВСУ мощно потрепали врага: генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

14:23

Олег Скрипка захотел "декоммунизировать" супружеские измены

14:09

Ключевой год для Путина: Данилов сделал прогноз по войне РФ против Украины

14:09

Более 20 тысяч пожаров за неделю: наступление РФ набирает обороты - The Economist

14:07

Умерла популярная дизайнер и "икона стиля"

13:35

Украинцы уничтожают самолеты на очень больших расстояниях: в ВС следали заявление

13:23

Церковный праздник 3 марта: почему нельзя одалживать деньги и брать их взаймы

13:12

Слабая линия обороны Украины помогает наступлению РФ: в NYT раскрыли детали

13:09

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали

Реклама
12:57

Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод с мужем-нардепом

12:46

Быстро сменяются в гареме: Цибульская прокомментировала новый роман Остапчука

11:45

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:39

Как выехать мужчинам из Украины в марте: адвокат объяснил, какие правила действуют

11:36

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенкаФото

11:34

Лунный календарь на 3 марта: какой части тела нужно уделить особенное внимание

11:22

Какие трусы лучше носить мужчинам: как правильно выбрать белье

11:09

Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

10:43

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

10:30

Китайский гороскоп на 3 марта: Быку - чувство долга, Дракону - сильное влечение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять