Разъяренная Мелания Трамп хотела унизить Дональда

Бывшая первая леди намеренно отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора ее мужа.

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Мелания Трамп была в ярости из-за скандала / Коллаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

Жена бывшего американского президента Дональда Трампа Мелания, якобы была в ярости из-за Дональда Трампа и хотела, чтобы ему было стыдно за сексуальный скандал со Сторми Дэниелс, при этом она тщательно скрывала истинные чувства от публики.

Как пишет Page Six, именно об этом идет речь в новой книге.

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала Кэти Роджерс в ее книге "Американская женщина: трансформация современной первой леди, от Хиллари Клинтон до Джилл Байден", что бывшая первая леди намеренно не отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора ее мужа.

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"Я думаю, она разозлилась на Трампа и хотела, чтобы он был немного унижен", — заявил Гришэм, который в то время путешествовал с Меланией.

Протесты в США и импичмент Трампу Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек. Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом. Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне. 13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия. В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

Роджерс также отметила, что 47-летний директор по связям с общественностью якобы сказал ей: "Первая леди хотела выразить свой гнев президенту".

Скандал касается ситуации, когда 44-летняя Сторми Дэниелс ранее обвинила 77-летнего Дональда в том, что он заплатил ей 130 000 долларов в качестве залога перед президентскими выборами в США в 2016 году, чтобы заставить ее замолчать об их предполагаемой внебрачной связи.

Звезда фильмов для взрослых заявила, что магнат изменил с ней через год после того, как женился на Мелании, и она ждала их первого ребенка, Бэррона.

Майкл Коэн, адвокат Trump Organization, предположительно организовал платеж вместе с Дэниэлс.

Дональд отверг обвинения как "заговор с целью вымогательства", но 57-летний Коэн в 2018 году признал себя виновным в нарушении федеральных законов о предвыборной кампании и был приговорен к трем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

Ранее также Дональд Трамп обвинил американскую поп-певицу Тейлор Свифт в нелояльности ‒ если она поддержит нынешнего главу Белого дома Джо Байдена на пост президента на второй срок.

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