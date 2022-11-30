Развод изменил Степаненко до неузнаваемости: как выглядит 69-летняя бывшая Петросяна

Евгений Петросян / скриншот YouTube

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко с дележкой имущества ознаменовался громкими скандалам, а Степаненко долгое время не появлялась на публике.

В Сети появилось свежее фото артистки, на котором она выглядит совершенно по-новому.

Судя по фото, 69-летняя Степаненко после расставания с мужем звезда стала явно выглядеть лучше, чем прежде. Также она сильно похудела.

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости / соцсети

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Также Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

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