Поддержавший убийц украинцев Петросян показал 2-летнего сына

Евгений Петросян / скриншот

Юморист Евгений Петросян, который любит навещать раненых русских оккупантов, впервые за долгое время показал своего 2-летнего сына.

В сети появилось видео, на котором поддержавший войну в Украине 76-летний комик отправился на прогулку с Ваганом.

Россияне довольно спорно отнеслись к решению Петросяна завести ребенка в столь преклонном возрасте. В комментариях под видео они также язвительно отозвались о его молодой жене.

"Дедуля с правнуком", "Молодец Петросян, полон сил и энергии. Ну жена не айс, но мальчуган очень стильно одет", "Хороший дедушка", "Она и ребенка одевает мешкообразную одежду", - писали в сети.

скриншот

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Читайте также: