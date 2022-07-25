Поддержавший убийц украинцев Петросян показал 2-летнего сына

Юморист поддерживает войну России против Украины.
Юморист Евгений Петросян, который любит навещать раненых русских оккупантов, впервые за долгое время показал своего 2-летнего сына.
В сети появилось видео, на котором поддержавший войну в Украине 76-летний комик отправился на прогулку с Ваганом.
Россияне довольно спорно отнеслись к решению Петросяна завести ребенка в столь преклонном возрасте. В комментариях под видео они также язвительно отозвались о его молодой жене.
"Дедуля с правнуком", "Молодец Петросян, полон сил и энергии. Ну жена не айс, но мальчуган очень стильно одет", "Хороший дедушка", "Она и ребенка одевает мешкообразную одежду", - писали в сети.
Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
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