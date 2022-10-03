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Разведенная Слава Каминская беременна в третий раз

3 октября 2022, 21:26

Рыженькая из НеАнгелов пока не определилась, готова ли она принимать поздравления.

Слава Каминская
Слава Каминская намекнула на третью беременность / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, бывшая участница группы НеАнгелы, Слава Каминская намекнула фанатам на скорое пополнение в ее семье. На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, который можно истолковать весьма однозначно.

В частности в нем промелькнул положительный тест на беременность с надписью: "Congratulations?" (Поздравления? - прим. редактора). Является ли это официальным объявлением артистки о беременности, пока не известно.

Сейчас Каминская воспитывает двоих детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского - сына Леонарда (2014 г.р.) и дочь Лауру (2015 г.р.). После развода с Каминским в 2019 году артистке приписывали романы со множеством мужчин.

Недавно она подтвердила, что состоит в отношениях, и уже намекала, что является "мамочкой троих детей".

"Я, как и все "счастливые жены и мамы трех детей" (об этом мы поговорим позже) также хочу вернуться "Домой" к своему любимому, который сейчас в Украине помогает ВСУ приблизить нашу победу", - написала Каминская.

тест на беременность
Слава Каминская намекнула на третью беременность / instagram.com/babaslavka

Ранее украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором видно, что она сняла с безымянного пальца обручальное кольцо. Артистку заподозрили в расставании с Потапом.

Также новый бойфренд Нади Дорофеевой, ресторатор и музыкант Миша Кацурин, показал обнаженное фото певицы на фоне открытого окна.

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