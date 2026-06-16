Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

Бренды начали разрывать сотрудничество со знаменитостью.

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Ольга Мартыновская - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская; скрин из видео

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Бренды разорвали сотрудничество с Ольгой Мартыновской

Почему это произошло

Известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская не успела оправиться после скандального интервью Маше Ефросининой, как ее настигли первые серьезные последствия. Как стало известно, несколько популярных брендов разорвали с ней все связи. Об этом сообщили сами компании в Facebook и Threads.

Сразу после большого общественного резонанса пользователи сети заметили, что знаменитость рекламирует украинский бренд кормов для животных Savory. Представители производителя мгновенно отреагировали на возмущение комментаторов, которые отмечали их под видео с высказываниями Мартыновской о своем "бунтарском" детстве, в котором фигурировали привязывание петард котам на хвост и перекидывание их через крышу. Бренд сразу разорвал отношения с Ольгой и сделал официальное заявление по этому поводу.

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"Спасибо, что обратили наше внимание. Сотрудничество с инфлюэнсером сразу было отменено, все сообщения и страницы с интеграциями Savory удалены. Для нас важно, чтобы все партнеры бренда разделяли наши ценности и ответственное отношение к животным", — сообщили представители бренда в Threads.

Ответ бренда Savory / скрин из Threads

Несмотря на то что Ольга Мартыновская несколько раз приносила извинения в соцсетях и заявляла, что не описывала собственный поступок по отношению к животным, бренды продолжают разрывать сотрудничество с кулинаром. Производитель вышитой одежды Embr Gem, с которым ранее сотрудничала судья "МастерШеф", выпустил заявление о том, что прекращает все связи с ней.

"Я не поддерживаю жестокое обращение с животными в любом проявлении. Любовь, уважение и ответственное отношение ко всему живому являются ценностями, которые я разделяю как человек и которые лежат в основе EMBR GEM. На момент создания проекта мне не были известны обстоятельства, ставшие публичными сегодня. Именно поэтому я приняла решение прекратить дальнейшее сотрудничество и удалить все материалы, связанные с этой коллаборацией", — сообщила основательница бренда.

Основательница бренда EMBR GEM про скандал с Ольгой Мартыновской / скрин из Facebook

В сети до сих пор ждут от канала СТБ публичной коммуникации по поводу скандального интервью Мартыновской. В связи с этим даже произошла курьезная ситуация — в Threads украинцы активно тегали пользователя из Ирака с ником @stb, который не имеет ничего общего с телеканалом. Ему пришлось даже перейти на украинский язык и объяснить, что произошла ошибка.

Украинцы перепутали пользователя из Ирака с каналом СТБ / скрин из Threads

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О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

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