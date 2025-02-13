Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

Пошли слухи, что Константин Меладзе скрывает свое творчество под псевдонимом.

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Константин Меладзе скрывает свое имя в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic/

Вы узнаете:

Константина Меладзе заподозрили во лжи

Россияне не хотят, чтобы композитор зарабатывал в РФ

Российский продюсер и композитор Константин Меладзе, который ранее работал с украинскими звездами, но так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину и живет за границей, может продавать свои песни под другим именем.

Как сообщил российский продюсер и критик Павел Руденко росСМИ, недавно вышла песня одного из российских певцов в стиле Меладзе и ее мог написать Константин.

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"Мне кажется, что, возможно, этот Константин Меладзе продает свои песни, но под каким-то другим ником. Или, может быть, через кого-то", - предположил критик.

Таким образом, россияне переживают, что Меладзе будет продолжать зарабатывать на россиянах, хотя он уехал из страны-оккупанта.

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А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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