Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

Вы узнаете:
- Константина Меладзе заподозрили во лжи
- Россияне не хотят, чтобы композитор зарабатывал в РФ
Российский продюсер и композитор Константин Меладзе, который ранее работал с украинскими звездами, но так и не осудил террористическое вторжение РФ в Украину и живет за границей, может продавать свои песни под другим именем.
Как сообщил российский продюсер и критик Павел Руденко росСМИ, недавно вышла песня одного из российских певцов в стиле Меладзе и ее мог написать Константин.
"Мне кажется, что, возможно, этот Константин Меладзе продает свои песни, но под каким-то другим ником. Или, может быть, через кого-то", - предположил критик.
Таким образом, россияне переживают, что Меладзе будет продолжать зарабатывать на россиянах, хотя он уехал из страны-оккупанта.
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А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такой Константин Меладзе?
Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.
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