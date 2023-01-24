Журналистка поехала в одну из самых горячих точек на фронте по рабочим делам и впервые почувствовала на себе, что значит попасть под обстрел.

Рамина Эсхакзай с женихом попала под артобстрел в Бахмуте / Instagram raminalalala

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай посетила по рабочим делам город Бахмут Донецкой области, который сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Во время поездки она вместе со своим женихом и двумя операторами попала под артиллерийский обстрел российских оккупантов, которые вели огонь по городу.

О наиболее опасном моменте поездки Рамина рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео. Она отметила, что впервые в жизни попала в такую ситуацию.

При этом под видео журналистка написала, что уже можно не беспокоиться о ней, ведь на момент публикации она уже возвращалась в Киев.

"Впервые попала под артиллерийский обстрел, испугалась. Ребята-операторы уже не первый раз работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы там не знаю, что делала! А Женя еще подкалывать меня успевал", – написала Рамина под видео.

Ранее певец Виталий Козловский признался, что его роман с блогершей Раминой Эсхакзай был чистой воды пиар-акцией. Однако он не скрывает, что между ним и Раминой возникла чисто человеческая симпатия.

Напомним, ранее Рамину не пустили в Украину после пребывания за границей и завернули обратно. Когда она собиралась вернуться в Украину, ее не пропустили из-за отсутствия техпаспорта автомобиля.

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