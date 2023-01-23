УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

23 января 2023, 22:16
70-летний Анатолий Вассерман считает, что его родственники хорошо относятся к украинской власти только из-за стокгольмского синдрома.
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман рассказал о родственниках в Украине / Фото: МК

Анатолий Вассерман, который переехал из Одессы в Россию и поддерживает кровавую войну против Украины, заявил, что он якобы переживает за своих родственников, оставшихся в своей стране. Об этом сообщают росСМИ.

Он признался, что с начала полномасштабной войны Вассерман прекратил общение с родными, якобы "чтобы не навредить им". Ему показалось, что у родственников "стокгольмский синдром", потому что они доверяют украинской власти.

"У меня в Одессе остались родной брат с семьей, а также много знакомых и друзей. С начала "сво" не общаемся. Боюсь подставить их … Есть такая крайне малоприятная штука, как стокгольмский синдром. Почему он так называется? Впервые его обнаружили у нескольких человек, попавших в процесс захвата бандитов в одном из банков Стокгольма. Преступники не успели убежать, удерживали посетителей, пока шли переговоры с полицией. Оказалось, заложники совершенно искренне воспринимали этих бандитов как своих близких и даже возмущались действиями правоохранителей", - сказал Вассерман.

Он оскандалился из-за своих странных заявлений о том, что на украинцев якобы влияют спецслужбы и из-за общения с родственниками в РФ у них могут быть "серьезные проблемы".

"Там сейчас можно попасть под внимание службы безопасности Украины за любой обмен репликами. У всех задержанных этой службой, помимо всего прочего, проверяют историю звонков и sms", - говорит Вассерман.

Стоит отметить, что сам Вассерман родом из Украины. Он получил гражданство России лишь 7 лет назад.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Анатолий Вассерман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:50

Куда девать мандариновые корки: способы, о которых вы еще не слышали

22:49

Собирает вещи: Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе из ОП - СМИВидео

22:48

Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войнеВидео

22:32

Вечно молодые и ухоженные: названы 3 знака зодиака, которые практически не стареютВидео

22:16

"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:00

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

21:48

Что мужчины любят в женщинах: мелочи, на которые мало кто обращает вниманиеВидео

21:30

Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома РоссииВидео

21:07

Ждать Шольца не будут: Польша передает танки Leopard УкраинеВидео

Реклама
21:00

Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививатьсяВидео

20:48

Дочь Фреймут показала голый животВидео

20:41

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

20:38

Побил все рекорды: сколько заработал на скандальных мемуарах принц ГарриВидео

20:21

В Украине резко рухнули цены на гречкуВидео

20:08

"Мы на финальной стадии": Кулеба заявил, что вопрос о получении танков Leopard почти решенВидео

20:05

Олег Скрипка ответил, готов ли воевать с врагами на фронте с оружием в рукахВидео

20:05

ВСУ атаковали оккупантов: Россия понесла огромные потери во время наступленияВидео

19:43

Из 50 тысяч осталось около 10: правозащитница озвучила огромные потери "вагнеровцев"Видео

19:35

У оккупантов конвульсии в Крымумнение

19:34

Гороскоп на завтра 24 января: Рыбам – тяжесть, Тельцу – день милосердияВидео

Реклама
19:31

"Нападения не будет": эксперт рассказал о реальной угрозе наступления с БеларусиВидео

19:22

"Страшная правда" о коллеге из соседнего высокого кабинетамнение

19:17

"Колонны будут врываться через границу": Жданов раскрыл сценарий возможного повторного наступления РФВидео

18:54

Война с внутренним врагоммнение

18:45

"Нездоровая армии мира": военный эксперт рассказал, стоит ли ждать массированного наступления РФВидео

18:38

"Неправильные" люди: почему в СССР издевались над левшами

18:31

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ набирает обороты: в НАБУ заявили о засекреченной информацииВидео

18:10

ВСУ ликвидировали "вагнеровца" родом из Кривого Рога

18:00

Агрессия армии Беларуси может закончиться падением режима Лукашенко – экс-глава СВРВидео

17:57

"Захватят всю планету Земля": звезда "Квартала 95" спародировал ссору Шойгу и ПригожинаВидео

17:57

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

17:36

"Полный бред": Резников оправдал Минобороны после громкого скандала с ценами на продукты для ВСУВидео

17:22

"РФ нанесла огромный удар": россияне высмеяли депутата из-за войны и санкций против футболистовВидео

17:21

"Две-три недели": Мишель заявил о решающем периоде в войне в Украине и предупредил о новой атакеВидео

17:19

Угроза массированного удара: в разведке назвали ракеты, которыми может бить РФВидео

17:07

Украина и Россия вплотную подошли к кровопролитному этапу войны - New York TimesВидео

16:46

Готовы воевать с РФ: элитную бригаду десанта США оставляют у границ УкраиныВидео

16:29

Стоит покупать уже сейчас: в Украине значительно вырастут цены на гречкуВидео

16:17

Череда неудач на любовном фронте подошла к концу: 4 знака Зодиака встретят свою судьбу в 2023 году

16:15

"Следующие месяцы будут очень критическими": РФ пойдет в крупное наступление - Минобороны ЭстонииВидео

Реклама
15:57

Когда добьют Крымский мост: генерал-разведчик назвал главное условие и вероятные срокиВидео

15:56

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:52

"Пусть за "Озеро" свое дед трясется в трепете": Noize MC выпустил трек с намеком на смерть ПутинаВидео

15:27

Украину атакует сильнейшая непогода: синоптики предупредили о вьюге и морозеВидео

14:50

У врагов не хватает оружия на новомобилизованных - украинский разведчикВидео

14:43

"Хочется забыть, что РФ существует": у россиян не появится "усталость от войны" – экспертВидео

14:29

"Лечат лучшие западные врачи": в ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

14:14

Чтобы и одежда сияла, и кошелек не пустовал: что выгоднее – порошок или гель для стирки

14:08

"Россия учится": оккупанты изменили тактику, в ГУР рассказали об опасности для УкраиныВидео

13:59

"Бавовна" навела шороха в России: в ГУР МО рассказали, как Украина работает в тылу врага

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять