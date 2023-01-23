"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

70-летний Анатолий Вассерман считает, что его родственники хорошо относятся к украинской власти только из-за стокгольмского синдрома.

Анатолий Вассерман рассказал о родственниках в Украине / Фото: МК

Анатолий Вассерман, который переехал из Одессы в Россию и поддерживает кровавую войну против Украины, заявил, что он якобы переживает за своих родственников, оставшихся в своей стране. Об этом сообщают росСМИ.

Он признался, что с начала полномасштабной войны Вассерман прекратил общение с родными, якобы "чтобы не навредить им". Ему показалось, что у родственников "стокгольмский синдром", потому что они доверяют украинской власти.

"У меня в Одессе остались родной брат с семьей, а также много знакомых и друзей. С начала "сво" не общаемся. Боюсь подставить их … Есть такая крайне малоприятная штука, как стокгольмский синдром. Почему он так называется? Впервые его обнаружили у нескольких человек, попавших в процесс захвата бандитов в одном из банков Стокгольма. Преступники не успели убежать, удерживали посетителей, пока шли переговоры с полицией. Оказалось, заложники совершенно искренне воспринимали этих бандитов как своих близких и даже возмущались действиями правоохранителей", - сказал Вассерман.

Он оскандалился из-за своих странных заявлений о том, что на украинцев якобы влияют спецслужбы и из-за общения с родственниками в РФ у них могут быть "серьезные проблемы".

"Там сейчас можно попасть под внимание службы безопасности Украины за любой обмен репликами. У всех задержанных этой службой, помимо всего прочего, проверяют историю звонков и sms", - говорит Вассерман.

Стоит отметить, что сам Вассерман родом из Украины. Он получил гражданство России лишь 7 лет назад.

Напомним, ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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