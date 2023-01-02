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Козловский признался, что его роман с блогеркой Раминой был выдумкой

2 января 2023, 11:40
Однако певец Виталий Козловский не скрывает, что между ним и блогеркой Раминой Эсхакзай возникла чисто человеческая симпатия.
Козловский, Рамина
Козловский признался, что его роман с блогеркой Раминой был выдумкой / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский поп-певец Виталий Козловский признался, что его роман с блогеркой Раминой Эсхакзай был чистой воды пиар-акции. Об этом знаменитость сообщил в интервью Олегу Борисову.

Козловский говорит, что больше года они с девушкой притворялась, что влюблены друг в друга. Певец сказал, что инициатором создания всей этой истории была сама Рамина. Однако Козловский не скрывает, что между ними возникла чисто человеческая симпатия.

"Это очень длинная история. Это было нужно больше Рамине. Мы оба играли. Но я тебе скажу так, нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь, она, во-первых, не интересна, а, во-вторых, не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть", – сказал певец.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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