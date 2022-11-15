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Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка "конченым": "Брошу в морду!"

15 ноября 2022, 16:51

Продюсер продолжает требовать от певца кругленькую сумму денег.

Виталий Козловский, Игорь Кондратюк
Виталий Козловский назвал Игоря Кондратюка конченым в ответ на предложение продюсера продать его медаль, чтобы погасить долг / instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Украинский певец Виталий Козловский в хлам разругался со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Их ссора уже длится более 10 лет: артист утверждает, что Кондратюк намеренно его терроризирует, когда давно уже мог пойти на мировую.

Игорь Кондратюк в свою очередь в недавнем интервью заявил, что Козловский должен ему сотни тысяч долларов, а возвращать деньги не спешит из-за его невостребованности, как артиста.

В качестве альтернативного источника дохода продюсер предложил бывшему подопечному продать его орден "За заслуги" III степени, который Козловский в августе 2022 года получил от Владимира Зеленского.

В интервью ЖВЛ певец не стал сдерживать эмоций по поводу предложения Кондратюка. В громких выражениях он обозвал бывшего продюсера нелестными словами, и намекнул, что готов продать что угодно, лишь бы тот от него отстал.

"10 лет прошло, как этот маленький Пуйло меня кошмарит. Он сейчас дает мне совет – иди продай медаль и отдай мне деньги? Я приду к нему, брошу эту медаль ему в морду, пусть сам продает и забирает себе деньги. Все! Конченый!" - заявил Виталий.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

Другие новости:

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