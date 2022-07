"Наорали и отправили обратно": известную ведущую не пустили обратно в Украину

Рамина / Instagram raminalalala

Блогер и ведущая Рамина с начала масштабного вторжения войск РФ в Украину с мамой уехала за границу. Она получила вид на жительство в Австрии. Однако блогер часто путешествовала по другим странам, где записывала интервью для своего канала.

Накануне Рамина собралась приехать в Украину. Но на границе с Венгрией ведущая столкнулась с проблемой, ее не пропустили из-за отсутствия техпаспорта.

"Когда я уезжала из Украины, я ехала машиной по техпаспорту в приложении "Дія". Я пересекала границу через Румынию. Проблем с выездом не было. Даже строгая Австрия принимала мой техпаспорт через "Дію". Женя (парень Рамины. – ред.) обыскал весь дом. Техпаспорта нет. Возможно, он потерялся где-то, когда я собирала вещи, может, выпал", – написала ведущая в Instagram.

На границе с Венгрией Рамина объяснила ситуацию.

"На границе меня встретила женщина и командным тоном сказала что-то на венгерском. Я так поняла, что нужно было остановиться. Потом она начала орать, именно кричать, чтобы я дала паспорт, потом документы. Я у нее спросила: "Do you speak English? Понимаете ли вы украинский?". Она сказала "NO". Далее я ей сказала, что мой техпаспорт потерян, но есть в приложении "Дія". Я сделала им перевод документа на венгерский", – продолжила свою историю звезда.

Как говорит Рамина, "далее начался цирк".

"Подошли трое мужчин. Она объяснила им ситуацию и показала все документы из Австрии. Ведущая уверяла, что пересекала границу Румынии, Словакии, Словении и Италии машиной с использованием "Дії". Но те сказали, что не могут ее пропустить, потому что "такие правила в Венгрии"". Потом они стали говорить, чтобы я уезжала (звучало, как иди нах*й). Эта ухмылка на их лицах, это так противно. Я им ответила, что мы с ними соседи, и если что-то произойдет в их стране, то я не буду вести себя, как они. Мало того, что премьер-министр Венгрии вставляет палки в колеса, так еще и они не сочувствуют. На мою просьбу показать мне удостоверение они сказали, что не разговаривают на английском, и с улыбкой слали меня на..., показывая жестом бай-бай", – поделилась Рамина, отметив, что ее крайне возмутило такое отношение.

После этого ведущая поехала в Румынию, где заселилась в отель. Очевидно, оттуда Рамина и будет возвращаться в Украину.

Въезд в Венгрию для украинцев

С марта 2022 года на территорию Венгрии разрешен въезд только тем гражданам третьих стран, в том числе и Украины, у которых есть при себе биометрические паспорта или старые паспорта с визой.

Ранее разрешали пересекать границу страны после предъявления любых документов, подтверждающих личность, или же разрешали людям, запросившим у страны убежище.

