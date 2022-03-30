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Рамина принципиально отказалась говорить на украинском в быту

30 марта 2022, 20:11

Украинская телеведущая объясняет это тем, что не хочет делить украинцев на украиноязычных и русскоязычных.

рамина
Рамина принципиально отказалась говорить на украинском в быту/ raminalalala Instagram

Телеведущая Рамина Эсхакзай высказалась по языковому вопросу и заявила, что принципиально не будет говорить в быту на украинском языке.

Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram. Такое решение ведущая объяснила тем, что не хочет, чтобы украинцев делили на украиноязычных и русскоязычных. Телеведущая считает, что языковой вопрос порождает вражду внутри государства.

Рамина убеждена в том, что о патриотизме украинца нужно судить не по словам и языку, а по поступкам. Также она призвала, чтобы поклонники не навязывали ей противоположное мнение.

Телеведущая объяснила, что она родилась в Киеве, училась в школе и университете на украинском языке и прекрасно на нем говорит. В школе ее любимыми предметами были украинский язык, украинская и зарубежная литература.

Она подчеркнула, что украинцы должны знать государственный язык, но нельзя силой обязывать их на нем разговаривать.

Рамина призвала не делить украинцев на тех, кто живет на Востоке или на Западе, и на тех, кто разговаривает на украинском или русском.

"Да, я согласна с тем, что надо знать язык, надо уметь хорошо писать на украинском. Но нельзя делить людей на хороших и плохих, тех, кто общается на украинском и не общается... Когда вы говорите: "Дайте мені каву, а не кофе", вы понимаете, что вы сеете агрессию? Люди и так очень тяжело переживают всё, что творится вокруг", – отметила она.

Также телеведущая добавила, что язык не нужно навязывать, нужно просто общаться с людьми и делать так, чтобы они сами захотели перейти на украинскый полностью или частично.

Напомним, украинский актер и участник "Дизель-шоу" Егор Крутоголов после широкомасштабного вторжения России в Украину перешел в общении на украинский язык. По его словам, раньше он считал себя ущемленным в языковом вопросе, а теперь понял, что язык – это оружие, и поэтому больше не хочет разговаривать на языке оккупантов.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство граждан на фоне войны России против Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным языком. Сейчас только 7% респондентов поддерживают предоставление российскому языку статуса государственного.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сама делает всё для того, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. В Украине нет и никогда не было языковой проблемы, но теперь российские оккупанты ее создают, и теперь русский будет ассоциироваться лишь со взрывами и убийствами, сказал он.

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украинский язык Рамина
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