Ракета РФ разрушила квартиру отца известной украинской актрисы: она показала фото

Украинская актриса театра и кино Екатерина Кистень рассказала, что во время ракетного удара страны-агрессора России по Украине 8 июля была разрушена квартира ее отца.
Актриса рассказала об этом на своей странице в Facebook. Она попросила у своей аудитории помочь в восстановлении жилья ее папы.
"8 июля. Страшный день. Мою семью это тоже задело. На этих фотографиях разрушенная квартира моего отца. Киев, Голосеевский район", - отметила Кистень в заметке.видео дня
Актриса отметила, что с ее отцом всё хорошо - он не пострадал в результате обстрела. Она отметила, что он пытается оставаться в позитивном настроении.
"И сейчас он, как и всегда, держится бодро, потому что вечный оптимист. Но я знаю, как ему трудно", - написала актриса.
Также она обратилась к своей аудитории и неравнодушным людям и объявила сбор средств на восстановление жилья своего отца.
Ранее Главред рассказывал, как украинские звезды отреагировали на трагедию после того, как произошла ракетная атака на Украину 8 июля.
Напомним, известный шоумен оказался в эпицентре удара по Киеву. Ваня Рассел живет по соседству с поврежденным российской ракетой домом.
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