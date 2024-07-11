"Надоело жить в дурдоме": популярный российский певец покинул РФ

Российский певец Николай Трубач покинул Россию, не желая там жить.

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Николай Трубач покинул Россию / Коллаж Главред, фото Экспресс газета

Российский певец Николай Трубач, который прославился песней "Голубая луна", которую он спел дуэтом с Борисом Моисеевым, решил покинуть террористическую Россию.

Как написало пропагандистское издание "Дорогая редакция", певец решил выехать из России, так как не может там больше находиться.

Николай Трубач решил выехать из России / Скриншот "Дорогая редакция"

"Я уехал из России, потому что мне надоело жить в этом дурдоме. В России запретили исполнение песни Голубая луна, за ее исполнение светит реальный срок. Это настоящий дурдом", - заявил артист.

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Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте России Виталий Бородин начал настоящую борьбу против певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее также музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что 6-10 миллионов рублей могут убедить Веру Брежневу отказаться от своих убеждений - якобы столько она зарабатывала до полномасштабной войны за концерт.

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