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"Надоело жить в дурдоме": популярный российский певец покинул РФ

Алена Кюпели
11 июля 2024, 12:29
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Российский певец Николай Трубач покинул Россию, не желая там жить.
Николай Трубач покинул Россию
Николай Трубач покинул Россию / Коллаж Главред, фото Экспресс газета

Российский певец Николай Трубач, который прославился песней "Голубая луна", которую он спел дуэтом с Борисом Моисеевым, решил покинуть террористическую Россию.

Как написало пропагандистское издание "Дорогая редакция", певец решил выехать из России, так как не может там больше находиться.

Николай Трубач решил выехать из России
Николай Трубач решил выехать из России / Скриншот "Дорогая редакция"

"Я уехал из России, потому что мне надоело жить в этом дурдоме. В России запретили исполнение песни Голубая луна, за ее исполнение светит реальный срок. Это настоящий дурдом", - заявил артист.

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Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-оккупанте России Виталий Бородин начал настоящую борьбу против певца Валерия Меладзе, который так и не высказал свою позицию на счет полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее также музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что 6-10 миллионов рублей могут убедить Веру Брежневу отказаться от своих убеждений - якобы столько она зарабатывала до полномасштабной войны за концерт.

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