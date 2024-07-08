Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедию

Страна-оккупант своим зловещим преступлением в очередной раз доказала свою жестокость и безпринципность.

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Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/V_Zelenskiy_official, pexels.com

Утром 8 июля Украина пережила массированную ракетную атаку - страна-оккупант обстреляла Киев и область, а также Кривой Рог, Покровск и Днепр. В результате этого вопиющего акта российской агрессии известно о десятках погибших и раненых. Повреждены гражданские инфраструктуры, жилые дома и детская больница Охматдет, под завалами которой находятся люди.

Трагедия всколыхнула всех украинцев - каждая деталь утреннего российского преступления разбивает сердце. Не сдержали эмоции и высказались по этому поводу украинские артисты.

Российский обстрел Надя Дорофеева застала во время занятий спортом. Испуганная, она показала, как сидит в убежище в ожидании отбоя воздушной тревоги.

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Артистка также поинтересовалась у поклонников, как они перенесли утреннюю ракетную атаку по Украине и назвала удар по Охматдету варварством.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/nadyadorofeeva

Владимир Дантес был немногословным, но цензурных слов для реакции на очередное военное преступление страны-агрессора он подбирать не стал.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/volodymyrdantes

Ольга Сумская опубликовала кадры разрушений в Киеве. У актрисы не хватило слов, чтобы описать свои эмоции, но молчать про трагедию она не смогла.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко призналась, что была так напугана ракетной атакой 8 июля, что впервые за долгое время прошла в коридор во время тревоги. Произошедшее сильно впечатлило артистку.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/natalka_denisenko

Ведущий Григорий Решетник выразил мысли всех украинцев, которые видели кадры разрушений из-за обстрела страной-оккупантом мирных жителей, всего тремя словами.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/grisha_reshetnik

Певица Таянна также показала кадры последствий обстрела, которые стали шокирующим подтверждением бессмысленной жестокости страны-агрессора.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Актриса Ксения Мишина, которая сейчас с сыном по счастливой случайности находится за границей, искренне посочувствовала столице и ее жителям.

Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/misha.k.ua

Даша Астафьева опубликовала снимок маленького пациента Охматдета, который покрыт кровью, но послушно сидит на руках у мамы. Этим кадром артистка напомнила, что наш враг - страна-террорист.

Это же фото потрясло и ужаснуло певицу Наталью Могилевскую до глубины души. В своем блоге она решила обличить жестокость страны-оккупанта.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Ракетная атака на Украину 8 июля - последние новости:

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 июля РФ запустила ракеты со статегических бомбардировщиков по территории Украины.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ПВО удалось сбить три из четырех российских ракет Х-101, запущенных по Украине.

Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ отмечен взлет российского МиГ 31-К.

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