УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедию

Анна Подгорная
8 июля 2024, 13:25
75
Страна-оккупант своим зловещим преступлением в очередной раз доказала свою жестокость и безпринципность.
ракетная атака по Украине
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, t.me/V_Zelenskiy_official, pexels.com

Утром 8 июля Украина пережила массированную ракетную атаку - страна-оккупант обстреляла Киев и область, а также Кривой Рог, Покровск и Днепр. В результате этого вопиющего акта российской агрессии известно о десятках погибших и раненых. Повреждены гражданские инфраструктуры, жилые дома и детская больница Охматдет, под завалами которой находятся люди.

Трагедия всколыхнула всех украинцев - каждая деталь утреннего российского преступления разбивает сердце. Не сдержали эмоции и высказались по этому поводу украинские артисты.

Российский обстрел Надя Дорофеева застала во время занятий спортом. Испуганная, она показала, как сидит в убежище в ожидании отбоя воздушной тревоги.

видео дня

Артистка также поинтересовалась у поклонников, как они перенесли утреннюю ракетную атаку по Украине и назвала удар по Охматдету варварством.

Надя Дорофеева
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/nadyadorofeeva

Владимир Дантес был немногословным, но цензурных слов для реакции на очередное военное преступление страны-агрессора он подбирать не стал.

Дантес
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/volodymyrdantes

Ольга Сумская опубликовала кадры разрушений в Киеве. У актрисы не хватило слов, чтобы описать свои эмоции, но молчать про трагедию она не смогла.

Ольга Сумская
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко призналась, что была так напугана ракетной атакой 8 июля, что впервые за долгое время прошла в коридор во время тревоги. Произошедшее сильно впечатлило артистку.

Наталка Денисенко
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/natalka_denisenko

Ведущий Григорий Решетник выразил мысли всех украинцев, которые видели кадры разрушений из-за обстрела страной-оккупантом мирных жителей, всего тремя словами.

Григорий Решетник
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/grisha_reshetnik

Певица Таянна также показала кадры последствий обстрела, которые стали шокирующим подтверждением бессмысленной жестокости страны-агрессора.

Таянна
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Актриса Ксения Мишина, которая сейчас с сыном по счастливой случайности находится за границей, искренне посочувствовала столице и ее жителям.

Ксения Мишина
Ракетный обстрел 8 июля - реакция украинских звезд / instagram.com/misha.k.ua

Даша Астафьева опубликовала снимок маленького пациента Охматдета, который покрыт кровью, но послушно сидит на руках у мамы. Этим кадром артистка напомнила, что наш враг - страна-террорист.

Это же фото потрясло и ужаснуло певицу Наталью Могилевскую до глубины души. В своем блоге она решила обличить жестокость страны-оккупанта.

Что такое Охматдет

Охматдет - это диагностически многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине.

В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николе Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Ракетная атака на Украину 8 июля - последние новости:

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 июля РФ запустила ракеты со статегических бомбардировщиков по территории Украины.

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ПВО удалось сбить три из четырех российских ракет Х-101, запущенных по Украине.

Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ отмечен взлет российского МиГ 31-К.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

13:44 Украина
Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФ

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФ

13:36 Украина
Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - Кличко

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - Кличко

13:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы 7984

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право 5312

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как оформить и кто имеет право

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило 4103

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правило

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ 2751

Начал мямлить: Лавров не смог ответить на вопрос, как Путин ответит на удары ВСУ по РФ

Последние новости

13:44

Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

13:36

Удар РФ по "Охматдету": в больнице раскрыли детали ракетной атаки РФФото

13:25

Ракетная атака на Украину 8 июля: украинские звезды отреагировали на трагедию

13:12

Люди кричат под завалами: РФ атаковала многоэтажку в Киеве - КличкоВидео

12:53

Появились новые возможности для ударов вглубь России - Мусиенко

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:48

Зеленский прибыл в Варшаву: польские СМИ раскрыли детали визита

12:35

Детей взяли в заложники: рэпер Серега, который жил в Киеве, сделал циничное заявление и встал на сторону террористов РФ

12:24

Все направления наступления РФ сходятся в 1 точке: какой город под наибольшей угрозой

12:23

Несмотря на большие потери российских танков РФ не использует Т-72 - Forbes

Реклама
12:22

Большинство ракет сбито: Шмыгаль о деталях массированного удара РФ по УкраинеФото

12:22

Под завалами много людей: Зеленский об атаке РФ по детской больнице ОхматдетВидео

12:13

Десятки раненых, есть жертвы: РФ ударила ракетами по Украине - ситуация в регионахФото

12:07

Удар по детской больнице "Охматдет": под завалами могут быть люди - КлименкоФото

12:03

Ветеринар назвал главный признак того, что ваша собака вас обожает

12:00

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров

11:54

Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел и попадание в Охматдет

11:28

РФ нанесла ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве: что известноФотоВидео

11:27

Останутся ли в Украине всемирно известные квадратные арбузы - решится сегодня

11:23

В Украине изменили графики на 8 июля: когда ждать отключений электроэнергии

11:02

Китайский гороскоп на завтра 9 июля: Тиграм - лечение, Быкам - афера с деньгами

Реклама
10:49

Южная Корея может поддержать поставки оружия в Украину: названы главные условия

10:34

Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

10:25

Что делать, если на телефоне не работает мобильный интернет во время отключений света

10:21

В Киеве и области – мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавшихФото

10:10

В Украине вырастут тарифы на воду: каких городов коснется и сколько придется платить

10:02

Как победа Путина может повлиять на мир: Столтенберг удивил заявлением

10:01

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля: в регионах прозвучали первые взрывы

09:49

Появились фотографии беременной Марго Робби - СМИ

09:23

ВСУ нашли способ ослабить давление РФ на украинскую ПВО: в ISW раскрыли детали

09:12

Украина может сорвать наступление армии РФ по фронту: в США назвали главное условие

09:05

"Сядет на стакан": российский композитор рассказал, что путинистка Валерия начала выпивать

08:57

Гороскоп на завтра 9 июля: Козерогов покинет удача, Девам - стресс

08:17

Угроза повторного ракетного удара по Украине: РФ подняла в воздух несколько Ту-95

08:00

"Все эти 40 дней": дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь и показала портрет матери

07:52

Беспорядки, поджоги и столкновения с полицией: что происходит во Франции после выборов

06:51

"Мирная миссия 3.0": Орбан прибыл в Пекин

06:33

Сладкая цель Орбана, идущего по пути Путинамнение

04:30

Угадают лишь единицы: надо найти бобра среди множества капибар за 5 секунд

03:32

Уничтожение ПВО может довести РФ до критической точки и защитить F-16 над Украиной

03:03

"Вопрос КАБов будет снят": назван эффективный метод противодействия авиации РФ

Реклама
02:52

Массированный ракетный удар: Украина под атакой РФ, звучали взрывы

02:32

Почему свет выключают даже ночью: появилось объяснение

01:30

63-летний Эдди Мерфи распланировал собственные похороны - подробностиВидео

07 июля, воскресенье
23:18

Парламентские выборы во Франции: экзитполы дали неожиданные результаты

23:00

В Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие - что известноФотоВидео

22:48

Мобилизация в Украине: в Минобороны озвучили, сколько человек обновили данные

21:44

Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов поскорее - СМИ

21:37

Украина получит огромный пакет военной помощи от Британии: что в него войдет

21:08

Рекорд Ярославы Магучих: комментатор на радостях сломал гарнитуру

21:04

Не на балконе и не в подвале: где лучше всего ставить генератор - простое правилоВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять